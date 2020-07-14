Грамотно укомплектованные спальные места в номерах гостиниц становятся «визитной карточкой» заведения. Гости, которые спят с удовольствием, обязательно вернутся к вам еще, потому что полноценный отдых в местах временного проживания – это один из главнейших критериев.

Купить оборудованные спальные места для гостиниц от производителя можно в нашей компании Vekons. Вся продукция выполнена в соответствии с ГОСТами, изготовлена из прочных материалов, отличается повышенной износоустойчивостью.

Готовые места для отдыха в отеле от Vekons

В каталоге представлена мебель и другие необходимые элементы для комфортного сна в гостиницах разных уровней – от мини-отелей и хостелов до апартаментов премиум-класса и гостиниц 5 звезд.

Мы предлагаем спальные места, различные по функциональности:

Односпальные и двуспальные кровати. По желанию заказчика, комплектуем кровати мягким изголовьем со стойкой к истиранию обшивкой. Основание может быть устроено по-разному, как: Сомье. Это классические конструкции с влагостойким, прочным, но легким ЛДСП-каркасом толщиной 16 мм, оснащенным крепкими ножками. При необходимости может быть обтянут тканью для визуальной мягкости. Бокс-спринг. Конструкция, схожая с сомье, но основание у box spring более пружинистое. Имеет влагостойкий деревянный каркас из бруса хвойных пород, усиленный ребрами жесткости. Отличается надежностью, комфортабельностью.

Дополнительные места. Это мягкие современные раскладушки со стальным каркасом и матрасом толщиной 8-10 см. Необходимая мебель в случаях, когда посетителей больше, чем основных спальных мест.

Для полной комплектации спального места также предлагаем матрасы и топперы. Наши матрасы для отеля средней жесткости, представлены в трех вариантах: боннель с пружинами, беспружинные, ортопедические с изолированными пружинами. Все они рассчитаны на гостей весом 90-150 кг и более. Как и тонкие наматрасники-топперы, обшиты жаккардом, стеганным синтепоном.

Спальные места от Vekons понравятся даже самым требовательным гостям.

Получить подробную профессиональную консультацию по стоимости продукции и правильному оснащению вашего отеля вы можете по телефонам 8 (800) 700-50-49, +7 (499) 704-49-58 или почте 7488947@mail.ru.