Созвездие кита – преисподняя зодиака

Рубрику ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

С 20 апреля по 20 мая будет время Тельца. Телец – это знак, воплощающий достаток, консервативность, хороший уровень жизни, спокойствие и благоразумие. Как же тогда объяснить, что с Солнцем в Тельце рождались и рождаются очень неспокойные личности, которых мы называем революционерами, реформаторами – то есть те, которые как раз меньше всего хотят покоя для себя и для других?

Почему так не похожи на Тельцов Чингисхан, Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Карл Маркс, Емельян Пугачев, Стенька Разин, декабрист Николай Бестужев, Владимир Ленин, Симон Петлюра, Александр Керенский, Адольф Гитлер, его личный секретарь Рудольф Гесс, Саддам Хусейн, Владимир Жириновский? Было бы нечестно в разговоре о Тельцах обойти этот вопрос стороной. Попробуем разобраться.

Большинство планет в гороскопах этих людей находится не только в Тельце, но и в Овне. Да, они обладали сверхактивностью, были очень напористы и энергичны, как Овны, но это не объясняет их направленности на зло.

Дело в том, что Овен с Тельцом делят свое пространство в гороскопе с другим созвездием, которое называется созвездием Кита. Оно занимает 18 градусов, которые считаются в астрологии зоной Левиафана – то есть зоной чудовищного вырождения и преображения человека в животное. Это самый конец Овна и начало Тельца – место искушения, болото, зыбучие пески.

В них проваливаются люди, которые проявляют нетерпение, не выносят спокойствия, жаждут изменить мировой порядок. Это как бы зеркальное, перевернутое отражение лучших качеств Тельца, оборотная сторона медали. Участь Китов ужасна – они «пожирают» сами себя. Вспомните судьбу Робеспьера – сначала он посылал других на гильотину, а потом ему самому отрубили голову.

Посмотрим подробнее на одного из Китов – Карла Маркса, который, как свидетельствуют последние свидетельства ученых, был настоящим сатанистом. В ранней юности у него, как и у его родителей, были стойкие религиозные убеждения. Но дьявольская гордыня и жажда власти рано заставили его восстать против Бога.

Он любил повторять слова Мефистофеля из гетевского “Фауста”: “Все существующее достойно уничтожения”. В молодости Маркс писал стихи, наполненные в основном богоборческими идеями. Его мечта с юности: “Уничтожить мир, сотворенный Богом, самому провалиться в бездну и увлечь за собой всех людей”.

Гордыня и желание власти над миром и привели его к сатанизму. У Маркса было стремление выразить себя и в творчестве. В стихотворении «Ледяная девушка» он делает явное признание о своей причастности к сатанистам: «Я утратил небо и прекрасно знаю это. Моя душа, некогда верная Богу, предназначена теперь для ада”.

Переписка К.Маркса с отцом в годы его юности свидетельствует о том, что он тратил крупные денежные суммы на развлечения, из-за чего непрерывно происходили ссоры его с родителями. В таком состоянии он и попал в сети крайне засекреченной секты сатанистов и прошел ритуал посвящения.

К сатанизму Маркса привел вместе с гордыней и крах его честолюбивых амбиций в поэзии, его ущемленное самолюбие. Его стихи и драмы, не обладавшие никакими литературными достоинствами, не были признаны современниками. Маркс бросил поэзию во имя революционной карьеры, выступив против общества, которое не захотело признавать его поэзию.

О причастности Маркса к секте сатанистов говорит и его внешний вид – борода и длинная прическа, характерные для представителей секты сатанистов того времени. Вначале целью Маркса был удар по религии. И неверно думать, будто Маркс исповедовал идею помощи человечеству, а религия якобы была препятствием на пути осуществления этой идеи, отчего он и занял антирелигиозную позицию.

Маркс и его соратники, будучи богоборцами, не были атеистами, как их последователи – коммунисты. Отрекаясь от Бога, они ненавидели того, в существовании которого не сомневались. Они бросали вызов не существованию Бога, а его верховной власти, что как раз и отличает представителей секты сатанистов.

Сатанинские идеи Маркса выражались иногда совершенно неприкрыто. И социализм оказался лишь приманкой, чтобы привлечь пролетариат и интеллигенцию к воплощению этих дьявольских идей.

По словам Маркса, дьявол – это «сатанинский бунт против Божественного авторитета, в котором виден благородный зачаток всей человеческой эмансипации, революции. Дьявол – первый вольнодумец и спаситель мира». Какие страшные мировые катаклизмы были вызваны в дальнейшем этими дьявольскими идеями!

В них видно стремление разбудить дьявола в людях, возбудить в них самые низменные страсти. Маркс в стихотворении “Человеческая гордость” открыто признавался, что его цель – не улучшение, реформирование или революционное преобразование мира, а только разрушение и радость, которую он при этом получит.

Как все активные сатанисты Маркс был жестоким человеком, беспощадным к своим близким. Он вел беспорядочную личную жизнь, много пил, жил подачками Энгельса. У него был незаконнорождённый ребенок от служанки. Позднее он по документам «приписал» его Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии.

Трое детей Маркса умерли от истощения, так как он совершенно не заботился о семье. Дочь Лаура, жена социалиста Лафарга, тоже похоронила своих троих детей, а потом вместе с мужем покончила жизнь самоубийством.

У второй его дочери Элеоноры, которая была любимицей Маркса, что-то надорвалось, когда от Энгельса, лежавшего при смерти, она узнала о незаконнорожденном ребенке отца. Это также толкнуло ее на самоубийство. Она решила вместе с мужем сделать то же, что и Лаура с Лафаргом. Но муж Элеоноры в последнюю минуту отказался. Она умерла. Таким образом, Маркс оказался виновником самоубийства двух своих дочерей и зятя.

Он всегда нуждался в деньгах, так как часто проигрывал на бирже. И постоянно находился в погоне за наследством, ссорясь из-за него с родственниками, с матерью, женой. Став зрелым человеком, он уже никогда не общался со своей матерью. С женой обращался так жестоко, что она несколько раз пыталась бежать от него. Когда она умерла, он даже не явился на ее похороны.

Еще одно пятно на совести Маркса – он был шпионом, подкупленным австрийской полицией, предававшим ей своих соратников-революционеров. Об этом стало известно 9 января 1960 года, когда случайно в секретном архиве был найден документ о том, что Маркс служил информатором и во время своей эмиграции в Лондоне писал доносы на своих товарищей, находившихся в Лондоне, Париже и Швейцарии. За каждое шпионское сообщение Маркс получал 40 марок.

Зло, уничтожение, разрушение, жестокость, насилие – вот основные двигатели всего творчества Маркса, всей его деятельности. Умирал он в отчаянии, в страшных душевных муках, как умирают все сатанисты.

Как видим, стихия Кита очень злая. Люди, у которых, как у Карла Маркса, ярко выражена в гороскопе Зона Кита, не обязательно становятся сатанистами, революционерами и разрушителями устоев, но они своей злой силой могут разрушать все вокруг себя, полностью поглощая энергию другого человека, хватать его мертвой хваткой и не отпускать, пока не погубят!

Если в характере человека нет сил противостоять злым энергиям, то ему особенно опасно вступать в брак с Китом. Его жизнь часто будет напоминать состояние человека, попавшего в зону землетрясения или в подземелье, и ему уже вырваться невозможно. Зона Кита, которая несет разрушение и проблемы, – это энергетическая воронка, которая засасывает и не дает выхода.

Скопление планет в Ките в гороскопе у человека говорит о том, что главная его задача – все поглощать, разрушать, выпивать у другого человека энергию и силы полностью. Если такие люди не начинают осознавать свои проблемы и не стараются преодолеть их, то они могут принести много зла, но не столько себе, сколько окружающим, часто даже не сознавая этого.

Каждый год зона Кита немного смещается, но она обычно приходится на конец апреля и начало мая, обычно захватывая черномагический день – 1 мая. В этом году Солнце вступит в зону Кита 17 апреля и выйдет из нее 2 мая.

Родиться в Зоне Кита и жить с человеком, родившимся в это время, очень непросто и порой даже опасно. Но всегда есть способ изменить ситуацию к лучшему. Чтобы понять, как найти выход из этой ситуации, обращайтесь к астрологу.

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