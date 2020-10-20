Создан настоящий световой меч, способный резать металл

Инженеры, которые ведут YouTube-канал “The Hacksmith”, создали настоящий световой меч — прямо как в «Звездных войнах» — плазменный луч которого нагревается до такой высокой температуры, что им можно резать сталь.

Руководитель группы разработчиков Джеймс Хобсон говорит, что это «первый в мире выдвижной плазменный световой меч» — и нам остается поверить ему на слово.

Рукоятка меча, выполненная в стиле стимпанк, может испускать безвихревой поток сжатого жидкого пропана и кислорода, и эта газовая смесь горит при температуре 2 тысячи 200 градусов по Цельсию.

Чтобы обеспечить условия для горения газов таким особым образом, команда разработчиков использовала «ламинарные сопла», которые позволяют выходящему из них чрезвычайно концентрированному газовому потоку преобразовываться при горении в луч плазмы. Эти сопла, которые обычно используются в стеклодувной промышленности, стоят немалые деньги — около 4 тысяч долларов за штуку.

Благодаря добавлению специальных солей можно добиться того, чтобы луч был окрашен в разные цвета — желтый, зеленый и красный.

Световому мечу нужен внешний блок питания. По словам Хобсона, для того, чтобы получить энергию, излучаемую световыми мечами, которые мы видим в фильмах, понадобится столько же энергии, сколько производит одна атомная электростанция.

И в завершении, как оказалось, световой меч действительно обладает такой же силой, какую можно было ожидать от него, судя только по названию. Во время демонстрации он смог прожечь стальную дверь.

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