Советы при выборе б/у автомобиля

Перед тем, как купить автомобиль с пробегом, рекомендуется определиться с целым рядом фактором. Это не только подбор по цене и году выпуска, но и учет таких критериев, как техническое состояние, комплектация, пакет документов. Прежде чем купить авто будущий автовладелец вводит в поисковик запрос «Автопродажа Украина» и видит перед собой десятки сайтов с большим количеством предложений. Чтобы сэкономить ваше время, мы порекомендуем вам компанию «ПаркДрайв». Автоплощадка предлагает объявления, включающие в себя ТС в разных категориях, а при помощи удобного фильтра можно легко выбрать тип кузова и машины, характеристики двигателя. В каждом объявлении указывается базовая информация от продавца, фото, контакты для связи. Это облегчает поиск, позволяет быстрее найти машины с требуемыми характеристиками и по доступной цене.

Как выбрать подержанный автомобиль?

Продажа подержанных машин – выгодный и динамично развивающийся рынок. Но именно из-за большого количества предложений надо очень внимательно отнестись к выбору, учитывая следующие факторы:

полнота представленной информации, наличие техпаспортов, сервисных книжек и свидетельства о праве собственности и регистрации авто;

положительные результаты проверки выбранной модели в реестре – надо сразу убедиться, что ТС не числится в угоне и не находиться в состоянии после ДТП;

при личной встрече с продавцом повторно проверить документы, сверить все номера и провести независимую экспертизу;

провести тест-драйв, чтобы убедиться, насколько безопасно и удобно управлять машиной.

Такие простые действия помогут не только сократить время на поиск, но и сократить в будущем финансовые расходы на обслуживание подержанной машины.

Где найти машину с пробегом?

Еще одним важным вопросом при покупке бу автомобиля выступает поиск подходящей площадки. Для этого надо учитывать следующие критерии:

выбирать автобазары с проверенной репутацией;

сравнить отзывы клиентов, ознакомиться с информацией на специализированных форумах;

посетить сайт площадки и оценить полноту предоставляемой информации;

узнать условия сотрудничества и наличие дополнительных полезных услуг.

На площадке «ПаркДрайв» представлен широкий выбор объявлений о продаже бу машин. На сайте: https://parkdrive.ua/ можно найти самые разные предложения по Украине о продаже авто с пробегом от владельцев. Но перед тем, как купить автомобиль, рекомендуется сначала определиться с его характеристиками. Для этого можно воспользоваться такой услугой, как автоаренда. Прокат позволяет предварительно определиться с тем, на какие характеристики при поиске следует обратить внимание, подходит ли понравившаяся модель по комфорту и простоте передвижения, а также расходам на обслуживание. На сайте: https://sollyplus.rent/ «Прокат авто Солли+» можно взять в аренду на короткий срок любой автомобиль.