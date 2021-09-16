Советы по выбору гитары начинающему музыканту

Человек отдыхает душой, когда играет на музыкальных инструментах. Наиболее популярной из числа последних является издающая звук в результате колебаний натянутой между двумя точками струны гитара, на которой многие способны научиться играть самостоятельно либо нацелены заниматься профессионально. Как выбрать правильно и что учесть при покупке, выясним далее.

Виды гитар

В первую очередь осведомим о базовых вещах. Гитары бывают двух видов:

Акустические. У моделей этой подгруппы гриф часто узкий плюс более звонкие и располагающие к выразительной игре железные струны. На последних однозначно играть сложнее. Классические. Отличительные особенности – широкий гриф и нейлоновые струны, подходящие для детей возрастом менее 14 лет, а также девушек благодаря возможности легко зажимать струны.

Для ребенка подойдут изделия уменьшенного размера:

8-10 лет – 3/4;

6-7 лет – 1/2.

Оптимальное решение для начинающего парня, которому жестко зажимать свои первые аккорды, но желающего играть на железных струнах – поставить их от электрогитары. Никелевые струны более мягкие, очень хорошо тянутся вверх, не режут пальцы.

Что учесть при покупке

Существует несколько методов и техник, позволяющих выбрать качественный инструмент. Рекомендуем акцентировать внимание на следующих моментах:

самое главное, на что следует обратить особое внимание – струны не должны быть слишком далеко от грифа;

изучить внешний вид изделия, особенно места стыков, что позволит удостовериться в отсутствии трещин и сколов;

проверить колки – покрутить на предмет ощущений рывков в ходе;

пробежаться по струнам и удостовериться, что каждая издает ноту – в некачественном музыкальном инструменте она пропадет, то есть будет отсутствовать.

Взяв в руки гитару первый раз, нужно испытать удовольствие. При тактильном контакте и прижатии к корпусу должны появиться приятные ощущения, важно “соединиться воедино” с инструментом. В этой гармонии стоит рассчитывать на результат, возможность получить хороший звук и динамику, правильную импульсивную и резкую атаку.

Как купить через Интернет

В таком случае следует учитывать цель покупки:

Зачастую изделие покупается в подарок либо для того чтобы поиграть 1-2 раза в неделю. На многих торговых площадках, в том числе на technodom.kz такой товар, прежде чем попасть на виртуальные полки, проходит предпродажную проверку. Когда рассматривается музыкальный инструмент, как своего рода спутник жизни, с которым запланировано проводить много времени, долго заниматься, лучше лично посетить магазин либо заказывать модель в сети, которую успели опробовать в игре.

Совет напоследок – новичкам не стоит отдавать предпочтение 12-тиструнным гитарам. Они настраиваются сложнее, трудно играть перебором. Это вещь опытного гитариста, до нее нужно дорасти.