Снизьте ваш холестерин без лекарств

Плохой холестенин представляет угрозу для сосудов сердца и головного мозга. В период пандемии эта проблема стала еще более актуальной. Эксперт издания Эндер Сарач рассказал об эффективных и простых методах защиты, а также привел пример здорового и питательного меню на день, а также поделился рецептом чудодейственного чая.

«Впериод пандемии уровень плохого холестерина повысился», — говорит Эндер Сарач (Ender Saraç). Эксперт рассказывает об эффективных формулах противодействия этой проблеме, представляющей угрозу для сосудов сердца и головного мозга.

Коронавирус, продолжающий вызывать страх и беспокойство, спровоцировал и некоторые проблемы со здоровьем. За время пандемии такие причины, как неправильное питание и малоподвижный образ жизни, повысили уровень ЛПНП (плохого холестерина). Мы спросили у доктора Эндера Сарача: «Как можно снизить уровень плохого холестерина, чтобы защитить здоровье наших сосудов?» Вот ответ…

Все хорошо в меру

На самом деле холестерин является важным веществом, необходимым для производства гормонов и нашего здоровья. Здоровое и правильное питание может снизить холестерин лишь в определенной степени. Потому что значительная часть холестерина вырабатывается нашим организмом. Если у вас не слишком высокий уровень холестерина в крови, если хороший холестерин в норме, если вы не курите, не злоупотребляете алкоголем, ведете достаточно подвижный образ жизни, не находитесь в состоянии сильного стресса, вы можете снизить холестерин естественным путем…

Избегайте белой муки, белого сахара, сладкого и алкоголя

Воздержитесь от белой муки, белого сахара, сладостей, выпечки, кукурузного сиропа и регулярного употребления алкоголя. Красное мясо также употребляйте в умеренных количествах. Нежирное мясо и животный белок в нормальных объемах не приведут к повышенному холестерину.

Ешьте эти продукты

Авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи, рыба, цельнозерновые продукты, цитрусовые, масло тимьяна (полученное методом дистилляции, имеет ярко выраженный вкус), боярышник, шиповник, льняное семя, семена чиа, черный тмин, соевые бобы, оливки и оливковое масло снижают уровень плохого холестерина.

Пример меню на день: сделайте шаг к здоровой жизни

Утро:

— 1 ломтик ржаного цельнозернового хлеба;

— 2 столовые ложки нежирного творога (не из овечьего или козьего молока);

— белки 2 вареных яиц;

— большая тарелка зелени и зеленых овощей (руккола, зеленый перец, петрушка, укроп, щавель, салат), обильно сбрызнутых соком лимона;

— 2 десертные ложки мармелада из шиповника;

— 7-8 оливок;

— 1 десертная ложка оливкового масла первого отжима.

В качестве напитка — чай, помогающий снизить холестерин. (Ингредиенты для чая: на стакан кипятка 3-4 хорошо промытых листа оливы, 3-4 кусочка цедры мандарина, апельсина или грейпфрута величиной с кончик пальца, 2 кусочка свежего имбиря такой же величины, 2 чайные ложки зеленого чая. Приготовление: все ингредиенты завариваются в кипятке под крышкой 4-5 минут. Употребляется на завтрак, обед и ужин.)

Перекус:

— 3-4 грецких ореха.

Обед:

— рыба среднего размера, приготовленная на гриле (лосось, сардина, луфарь);

— соте из шпината с имбирем, луком и чесноком + 3 столовые ложки цельнозернового булгура.

15.30 — 16.00:

— 3-4 грецких ореха, половина грейпфрута, а иногда апельсин или мандарин, яблоко с кожурой.

Не пейте газированных напитков!

Вечер:

— 4 ложки нешлифованного риса или ломтик цельнозернового ржаного хлеба, 1 миска зеленой чечевицы, немного квашеной капусты, 1 порция овощного блюда с оливковым маслом.

Поздний вечер:

— чашка овсяной каши на нежирном молоке.

Внимание! В течение дня пейте теплую воду, не употребляйте газированных напитков.

Назан Доганер Халыджи (Nazan Doğaner Halıcı)

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