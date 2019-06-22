Снижают ли специальные беговые кроссовки риск травмы?

Каждый вид спорта для безопасности требует наличия специальных кроссовок, обладающих нужными вентиляционными свойствами, эластичностью или прочностью подошвы. Для бега стоит выбирать только легкие кроссовки с отличными воздухопроницаемыми свойствами, которые позволят активно заниматься при любых погодных условиях.

Особенность кроссовок для бега

Чтобы снизить риск получения травмы, а также обеспечить себе плодотворную тренировку, необходимо подбирать обувь для бега, которая наделена нужными свойствами. Важным при выборе обуви является абсолютно все, начиная от подошвы, заканчивая размером и шириной шнуровки. Спортивная обувь, предназначенная для бега, всегда будет защищать ноги от получения травмы, связанной с неправильной постановкой стопы, давлением и другими особенностями. На сайте vse-krossovki.in.ua представлен большой ассортимент кроссовок для бега, которые соответствуют всем требованиям качества и практичности.

Кроссовки для бега характеризуются своими особенностями, за счет которых они положительно воздействуют на стопу, предотвращая получение травмы:

Поддержка стопы – кроссовки выбираются индивидуально под каждую ногу, делая тренировки не только комфортными, но еще и безопасными.

Амортизация – основной элемент для беговой обуви, он снижает нагрузку на стопы, пружинит, предотвращает появление нежелательных травм.

Конструкция подошвы – плотная подошва, которая поддается небольшим изгибам, повторяет движения ноги, защищает стопу от ударов при соприкосновении с землей или беговым покрытием.

Малый вес – легкие беговые кроссовки не оказывают давления на ноги, позволяют быстро передвигаться.

Современные производители создают беговые кроссовки по всем правилам качества и особенностям, они делают тренировки спортсменов более продуктивными, безопасными, эффективными.

Кроссовки с поднятыми пятками для бега

Просматривая ассортимент беговых кроссовок, можно столкнуться с теми моделями, которые имеют приподнятую пятку. Некоторые консультанты спортивной обуви могут утверждать, что наличие слегка поднятой пятки и хорошей амортизации будет предотвращать появление травм во время тренировок. Так ли это на самом деле?

Многие бегуны приземляются именно на внешнюю часть стопы, подворачивая ее при соприкосновении с землей. Это естественный защитный механизм, который предотвращает травмирование костей и суставов, независимо от обуви.

Чтобы подтвердить или опровергнуть факт того, что кроссовки с поднятой пяткой предотвращают возникновение травм, ученые проводили эксперименты, показывающие, что происходит на самом деле. В 2009 году Крейг Ричардс из Ньюкаслского просматривал множество информации после исследований, пытаясь найти хотя бы одно научное доказательство словам консультантов спортивной обуви. Как оказалось, научно не доказано, что именно кроссовки с приподнятой пяткой могут защитить ногу от возникновения травмы, смягчить приземление на пятку.

Основными критериями спортивной обуви для бега, которая должна защищать ногу от механических повреждений, обеспечивая безопасное приземление, являются амортизация и легкость самой модели. Кроссовки New Balance относятся к разделу спортивной обуви, предназначенной для безопасного бега. Они легкие, удобные, комфортные, обладают повышенными амортизационными свойствами. Купить кроссовки Нью Беланс сегодня может каждый спортсмен, ведь ассортимент действительно предоставляет огромный выбор моделей, которые будут отличным вариантом, как для мужчин, так и для женщин.