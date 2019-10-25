Смартфоны — популярные флагманы с доставкой из США

Куда бы мы ни пошли, везде встречаем людей с телефоном в руках — они завороженно смотрят в экраны, будто погружены в иной мир. И это понятно: по ту сторону дисплея бесконечная вселенная, наполненная яркими эмоциями, нужной информацией, общением и даже романтикой. Многие из нас с помощью смартфона находят новых друзей, поддерживают связь со старыми, обмениваются сведениями по работе, смотрят фильмы, читают книги. Одним словом, этот девайс стал незаменимым другом, возможности которого ограничены лишь его техническими характеристиками. Если хотите получить максимум опций и функций, то нужно купить максимально мощный телефон с производительностью, как у стандартных компьютеров. В таком случае компактный гаджет позволит снимать профессиональные фото и даже целые фильмы, обрабатывать изображения, писать книги, одновременно выполнять массу важных операций. Проще говоря, стать мультизадачным, успевая везде и всюду.

Но смартфоны последнего поколения, сравнимые по функциональности с ПК, стоят недешево. Особенно, если речь идет о флагманах известных брендов — далеко не каждый может позволить себе такую модель. Впрочем, можно неплохо сэкономить, если купить телефон на аукционе eBay — там многие продавцы, соревнуясь между собой за внимание покупателей, предельно снижают цену на оригинальный товар. Кроме того, этот маркетплейс позволяет обычным людям продавать свои вещи. Поэтому вы можете приобрести новейший девайс, бывший в употреблении всего несколько дней, за выгодную стоимость. Принимайте участие в торгах, делайте ставки и приобретайте популярную электронику поистине дешево. Но если вам некогда отслеживать все заинтересовавшие лоты, доверьте эту работу посреднику Шопотам. Специалисты компании от вашего имени купят понравившиеся вам товары и обеспечат их оперативную доставку в Россию на выгодных условиях.

Shopotam не только выкупает и пересылает товары с ebay.com. В его компетенции оказывается и множество других важных операций. Например, консолидация, страхование, проверка входящих посылок и их разделение. Вы сами определяете круг задач для посредника, исходя из собственных потребностей. Так можно доверить сотрудникам сервиса проверку смартфонов на соответствие заявленным характеристикам. Если будет установлено, что гаджет не обладает теми опциями, которые указаны на сайте, то сразу же можно будет выполнить возврат и запросить перевод ранее уплаченных средств. Только представьте, сколько времени вы таким образом сэкономите, ведь проделать все то же самое, уже получив свою покупку в России, будет действительно непросто. Обращайтесь к Shopotam, если действительно хотите сэкономить, но при этом не рисковать.