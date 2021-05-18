Сколько стоит качественный матрас?

На сегодня существует много разных факторов, которые влияют на стоимость матраса. Рассмотрим их более подробно в данной статье.

В первую очередь стоит продумать вид конструкции, например популярными являются беспружинные, пружинные каркасы типа бонель, независимые пружины разных форм. Пружинные варианты как правило более дорогие, также на стоимость влияет качество пружинного блока.

Вы можете выбрать материалы для пошива чехла, к их списку можно отнести: поликотонновый, бязевый, шерстесодержащий, велюровый, уникальный, чехлы. Поликотонновый вариант является бюджетным, велюровые и жаккардоввые – более дорогими.Рассматривая вид модели смотрят на период его использования, составляющие компоненты, надежность конструкции и поверхности. Изделие рекомендуется выбирать не просто исходя из размера кровати, но и физических особенностей. Для клиентов с уникальными потребностями предложение выбирается особенно старательно. В частности антибактериальные и антиаллергические модели стоят значительно дороже обычных, поскольку для их изготовления используются натуральные материалы.

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Достаточно правильно при выборе изделия указывать уровень твердости двух сторон, к примеру, можно подбирать продукцию так, чтобы первая поверхность была более пышной, а вторая более жесткой. Более мягкая сторона используется в холодный период, когда холодно, а твердая – летом.

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