Складская рокла
Складские роклы — сочетание надежности, практичности и доступной цены
Одним из важнейших условий продуктивной работы любого предприятия является его эффективное оснащение. Основное назначение перемещение грузов, размещенных на поддонах, а также других видах тары с паллетным основанием. Складские роклы, сегодня можно встретить буквально везде — на складах, магазинах, в производственных цехах, аптеках, сервисных центрах и мастерских. Такой широкий спектр применения можно объяснить надежностью, удобством использования, и долговечностью. На сайте компании “Склад Плюс” гидравлические тележки (рохли) представлены в широком ассортименте, поэтому здесь всегда можно подобрать наиболее подходящую модель для конкретных условий эксплуатации.
Немного истории, от появления складской роклы и до наших дней
Впервые, такую технику для склада начало производить предприятие “ROCLA” (Финляндия). Отсюда и пошло название гидравлических тележек, которое и сегодня широко распространено, и применяется для аналогичной техники, выпускаемой другими производителями, в разных уголках земного шара. Складская рохля очень быстро стала популярной во многих странах мира, а ее производство постепенно начали осваивать и другие компании Германии, Голландии, Италии, чуть позднее в Болгарии (сразу аж 4 предприятия), КНР и так далее. И если вначале модели не особо отличались своим разнообразием, то сегодня выпускается большое количество техники на склад данного типа.
В каталоге компании можно подобрать и купить роклы следующих видов:
- Стандартные;
- Низкопрофильные;
- Усиленные;
- С короткими или удлиненными вилами;
- С высоким (ножничным подъемом);
- Гигиенические;
- Оцинкованные (для эксплуатации в условиях высокой влажности, например, в портах и на кораблях);
- С встроенными весами и принтером.
Такой большой ассортимент позволяет подобрать рохлю для любой отрасли и сферы деятельности, включая предприятия пищевой, химической, фармацевтической отрасли.
Перечень основных достоинств
Среди главных преимуществ гидравлических тележек, специалисты выделяют следующие моменты:
- Надежная конструкция;
- Отличное сочетание эксплуатационных параметров;
- Простое и удобное обслуживание;
- Маневренность и превосходная управляемость;
- Долговечность;
- Мобильность;
- Не нуждается в специальном обслуживании.
К этому следует добавить, что цена на роклы вполне демократичная, и доступна даже начинающим предпринимателям.
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