Складская рокла

Складские роклы — сочетание надежности, практичности и доступной цены

Одним из важнейших условий продуктивной работы любого предприятия является его эффективное оснащение. Основное назначение перемещение грузов, размещенных на поддонах, а также других видах тары с паллетным основанием. Складские роклы, сегодня можно встретить буквально везде — на складах, магазинах, в производственных цехах, аптеках, сервисных центрах и мастерских. Такой широкий спектр применения можно объяснить надежностью, удобством использования, и долговечностью. На сайте компании “Склад Плюс” гидравлические тележки (рохли) представлены в широком ассортименте, поэтому здесь всегда можно подобрать наиболее подходящую модель для конкретных условий эксплуатации.

Немного истории, от появления складской роклы и до наших дней

Впервые, такую технику для склада начало производить предприятие “ROCLA” (Финляндия). Отсюда и пошло название гидравлических тележек, которое и сегодня широко распространено, и применяется для аналогичной техники, выпускаемой другими производителями, в разных уголках земного шара. Складская рохля очень быстро стала популярной во многих странах мира, а ее производство постепенно начали осваивать и другие компании Германии, Голландии, Италии, чуть позднее в Болгарии (сразу аж 4 предприятия), КНР и так далее. И если вначале модели не особо отличались своим разнообразием, то сегодня выпускается большое количество техники на склад данного типа.

В каталоге компании можно подобрать и купить роклы следующих видов:

Стандартные;

Низкопрофильные;

Усиленные;

С короткими или удлиненными вилами;

С высоким (ножничным подъемом);

Гигиенические;

Оцинкованные (для эксплуатации в условиях высокой влажности, например, в портах и на кораблях);

С встроенными весами и принтером.

Такой большой ассортимент позволяет подобрать рохлю для любой отрасли и сферы деятельности, включая предприятия пищевой, химической, фармацевтической отрасли.

Перечень основных достоинств

Среди главных преимуществ гидравлических тележек, специалисты выделяют следующие моменты:

Надежная конструкция;

Отличное сочетание эксплуатационных параметров;

Простое и удобное обслуживание;

Маневренность и превосходная управляемость;

Долговечность;

Мобильность;

Не нуждается в специальном обслуживании.

К этому следует добавить, что цена на роклы вполне демократичная, и доступна даже начинающим предпринимателям.