Эффективные системы водоподготовки для проведения опытов и исследований

Любой эксперимент, опыт или исследование проводятся при использовании чистой воды. Она должна соответствовать установленным нормам и параметрам, и не содержать в своей химической формуле вредные примеси, сторонние микроэлементы и частицы. Чтобы добиться высокого качества жидкости, в лабораторных условиях применяются системы водоподготовки воды. Между собой они различаются по функциональности, конструктивному исполнению, внедренным технологиям, но всегда показывают высокие результаты и хорошую степень очистки. Без этого получить точные данные не удастся, так как в вода должна быть идеально чистой, даже предназначенная для мытья пробирок или колб.

Большую заинтересованность в таких системах проявляют предприятия мясомолочной промышленности, химической и фармацевтической отраслей, другие организации общественного питания, вне зависимости от организационной формы. Без систем водоподготовки сложно решить на высоком качественном уровне поставленные задачи, а в некоторых случаях даже невозможно.

Между собой различные системы отличаются, как по конструктивному исполнению, так и по технологиям очистки воды. Также среди них есть более экономичные и рентабельные, которые на высоком качественном уровне выполняют все необходимые для этих целей работы.

Какие этапы проходит вода на стадии очистки?

Самым оптимальным вариантом является прохождение полного цикла очистки, состоящего из семи основных этапов:

предварительная стадия, то есть фильтрация с использованием активированного угля;

подключение обратного осмоса с применением специальных мембранных фильтров;

прохождение этапа, при котором широкое применение имеют ионообменные смолы;

процесс электродеионизации;

очищение остатков при помощи УФ окисления;

доочистка активированным углем или сорбция, когда используются ионообменные смолы смешанного типа;

последний этап – удаление РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов.

Такой технологический процесс предусмотрен в системах водоподготовки Эвоква, и он зарекомендовал себя с самой положительной стороны.

На каждом этапе все показатели степени чистоты контролируются, что позволяет, в конечном счете получать качественную, суперчистую воду, необходимую для проведения лабораторных исследований и опытов. После диагностики, ее можно использовать по назначению.

Несмотря на сложность и обилие технологий, такие системы водоподготовки воды достаточно экономичны, и энергосберегающие.