Сифоны для ванн: принцип работы и устройство

Санитарно-техническое оборудование требует подключения к канализационной системе. Использование прямого соединения может вызвать довольно серьёзные неприятности, поэтому для подключения используют специальное устройство — сифон.

Сифон и его функции

Конструктивно сифоны в ванную состоят из одной или нескольких трубок и специальных ёмкостей. В состав устройства для подключения ванны к канализации входят (в зависимости от модели):

корпус — главная деталь устройства;

патрубки для соединения;

слив и отводы;

элементы крепежа — винты и гайки;

накопительная ёмкость (зависит от модели);

уплотнители.

Сифон имеет специально рассчитанные изгибы, способные создать своеобразный замок или пробку, препятствующие воздухообмену между канализацией и пространством квартиры.

Цели использования устройства предельно понятны. Сифон служит для предотвращения проникновения в помещения неприятных запахов и бактерий из системы отвода сточных вод. Устанавливают его и для того, чтобы избежать засоров трубопровода. Посторонние мелкие предметы, песок, волосы оседают в ёмкости и не проникают в трубопровод. Удалить образовавшийся нерастворимый осадок несложно после разборки сифона. Это несложно сделать своими руками, без привлечения мастера.

В комплектации сантехники сифон для ванной, кухонной мойки или душевой кабинки выполняет важную роль, препятствуя возникновению аварийных ситуаций. Решение таких проблем потребует вызова мастера и обязательно обернётся дополнительными расходами. Широкий выбор оборудования представлен на странице https://orio.ru/bathroom/dlya-vann сайта интернет-магазина ORIO.

Важные особенности обвязки для ванн

Классический сифон для ванны без перелива — стандартное оборудование, которое можно устанавливать под мойкой или раковиной умывальника. В ванной комнате его устанавливают на моделях, имеющих только одно сливное отверстие. Но в большинстве функциональных моделей ванн имеется два сливных отверстия — нижнее, закрывающееся пробкой, и верхнее.

Сливное отверстие на стенке ванны на некоторой высоте по отношению к дну сантехники служит для предотвращения переполнения ёмкости. Чтобы вода, достигнув определённого уровня, не выливалась в процессе эксплуатации на пол, нужно купить обвязку для ванны и установить её.

Это устройство представляет собой сифон совершенной конструкции. Верхнее сливное отверстие (перелив) соединено трубкой с установленным под ванной сифоном и защищает ванную комнату от затопления при переполнении ванны.