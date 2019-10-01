Шум большого города мешает мухам выслеживать сверчков

В жизни небольшой мухи Ormia ochracea, обитающей в Северной и Южной Америке, огромную роль играет слух. Благодаря исключительной способности определять направление на источник звука самки этих мух выслеживают сверчков по их стрекотанию и откладывают на них яйца. Выходящие из яиц личинки проникают в тело сверчка и развиваются внутри, приводя к его гибели. Но новое исследование показало, что у сверчков есть возможность увеличить шансы на спасение. Для этого нужна шумовая маскировка.

В исследовании Дженнифер Филипс (Jennifer Phillips) и ее коллег использовались динамики, через которые воспроизводилась запись стрекотания самцов североамериканского сверчка Gryllus lineaticeps. Одновременно с разной громкостью через второй динамик транслировался шум: или звуки городского транспорта, или шум океана. Недалеко от динамиков устанавливались липкие ловушки для мух. По количеству пойманных за два часа мух ученые оценивали, мешают ли им посторонние шумы при поиске жертвы.

Выяснилось, что действительно чем громче был шум, тем меньше мух достигало цели. При этом эффективную звуковую маскировку создавали и городские звуки, и шум океана. Авторы работы отмечают, что стрекотание в шумных условиях может стать стратегией выживания для сверчков, но при этом необходимо, что самки сверчков даже сквозь посторонние шумы могли различить призывное пение своих самцов.

Исследование опубликовано в Royal Society Open Science.

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