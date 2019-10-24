Шоколадно-Мятный Смузи на ореховом молоке

Этот Шоколадно-Мятный Смузи – нежный, сладкий и освежающий! Готовится он легко, вам понадобится всего 5 ингредиентов, которые блендер за считаные секунды превратит в невероятный напиток.

Свежая мята придает ему достаточно мятного вкуса, при этом не перебивая остальные продукты. Также данный напиток отлично подойдёт для того, чтобы добавить в него протеиновый порошок после тренировки! Почему в качестве основы для напитка мы выбрали ореховое молоко? Ореховое молоко имеет свой ряд преимуществ. Во-первых, оно полезно для сердца благодаря отсутствию вредных жиров и холестерина. Положительно влияет такое молоко на гипертоников и людей с сердечными заболеваниями. Ореховое молоко богато кальцием, а это, в свою очередь, укрепляет кости и зубы. Молоко содержит витамин E, который положительно воздействует на кожу и предотвращает ее старение. Витамины группы В благотворно влияют на функционирование и наращивание мышечных волокон. Молоко оказывает терапевтическое воздействие, а также понижает риск заболевания диабетом, нормализует работу желудка посредством наличия клетчатки. Не содержит лактозы, укрепляет зрение благодаря содержанию витамина А.

Смузи на ореховом молоке. Рецепт

Ингредиенты:

2 замороженных банана

1/2 стакана кокосового йогурта

3 столовые ложки какао-порошка

1/4 стакана свежей мяты

2 стакана орехового молока

Горсть льда (по желанию)

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной консистенции. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!

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