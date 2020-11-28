Шлюз тамбуры: в чем преимущества и особенности

В настоящее время большинству современных производственных предприятий, торговым компания, различным фирмам и крупным магазинам часто приходится сталкиваться с необходимостью погрузки и разгрузки товаров для их перемещения в складские помещения или для транспортировки. Для решения таких задач применяется немало разнообразной техники, среди которой особой популярностью в последнее время стали пользоваться шлюз-тамбуры.

Преимущества шлюз-тамбуров

Для наиболее быстрой и эффективной работы на складах или различных терминалов шлюз тамбуры представляют собой отличный вариант перегрузочного оборудования. Такая специально разработанная техника представляет собой прочную раму из металла, на которую устанавливаются панели для образования объемной камеры. Благодаря применению шлюз-тамбура можно упростить многие процессы, получить такие дополнительные преимущества в работе:

Отличная возможность осуществлять различные погрузочные мероприятия внутри складских помещений без въезда грузовых машин. Это позволяет защитить товары от грязи, осадков.

Платформа подъемника не загрязняется.

Появляется свободное пространство между входом на склад и прилегающей территорией.

Шлюз-тамбур помогает обеспечивать внутри складского помещения определенный температурный режим. Благодаря этому гарантируется более высокая надежность хранения товаров.

Экономическая выгода.

За счет данных показателей неудивительно, что все больше предприятий в последнее время заинтересованы в приобретении таких устройств.

Компания «Альфа-дом»

Планируя покупку оборудования, очень важно быть уверенным в его высоком качестве. Поэтому все больше людей сейчас заинтересованы в сотрудничестве с компанией Альфадом, которая является официальным дилером концерна Hormann – одного из известнейших производителей разнообразных перегрузочных станций. Ассортимент оборудования, представленный в «Альфа-дом», отличается широчайшим разнообразием. Он включает в себя гаражные ворота, промышленные ворота и различные ограждающие конструкции, которые могут применяться и в частном строительстве, и на производственных предприятиях. Благодаря возможности индивидуального проектирования можно легко определиться с выбором с учетом всех требований и пожеланий к оборудованию. Компания «Альфа-дом» занимается доставкой и установкой ворот, в связи с чем спрос на ее услуги постоянно увеличивается.