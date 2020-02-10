Шины Continental ContiWinterContact TS 850P: обзор характеристик, результатов тест-драйва

Превосходными техническими характеристиками обладают шины Continental. Каждая марка обладает уникальными особенностями, позволяющими без шиповки обеспечивать высокое сцепление с заснеженной, обледенелой или мокрой дорогой. Рассмотрим вариант ContiWinterContact TS 850P, средняя цена которого 3000 гривен.

Специфика

Шины Continental ContiWinterContact TS 850P подходят для холодного времени года. Они обладают следующими характеристиками:

Хорошие тяговые характеристики на снегу благодаря уникальному рисунку протектора.

Повышенная управляемость на заснеженной дороге за счет технологии производства PrecisionPlus.

Прекрасная управляемость транспортным средствам за счет ламелей PowerSipes.

Уменьшение тормозного пути при экстренном торможении по мокрой или снежной дороге благодаря рисунку протектора ActiveBand.

Проверка технических параметров и заявленных характеристик была проведены в выпуске журнала AutoBild от ноября 2014 года. Тестировались зимние шины Continental ContiWinterContact TS 850P с типоразмером 235/35 R19 W/V, установленные на автомобиле BMW M135i. Проварены были показатели на зимней дороге, сухом и влажном дорожном покрытии, особенности рулевого управления и длина пути до полной остановки.

Результаты тест-драйва

Сравнение резины проводилось с 7 аналогичными по параметрам шинами других производителей. Дополнительно в испытании принимали участие летние покрышки Pirelli P Zero. Этот вариант добавили в тест-драйв, чтобы показать автолюбителям, насколько опасно водить авто на летней резине зимой.

Резина Continental ContiWinterContact TS 850P показала превосходные данные по зимней дороге, но высокие параметры шумности по сухому асфальту при 80 км/ч (71,5 дБ). К осиновым параметрам проверки относят:

По скорости торможения по мокрому асфальту шины уступили первенство только летней резине. Показатель Континентал 45,5 сек со 100 до 0 км/ч.

Управление на мокрой дороге доступно при скорости 81,6 км/ч. При таком показатели обеспечивается хорошее сцепление с различным типом дорожного покрытия.

Боковая устойчивость при прохождении круга достаточно высокая – время прохождение трассы 15,68 с.

По сухому асфальту резина показала не лучший результат – 6 место со скорости от 100 до 0 км/ч торможение заняло 44,8 сек.

Управляемость по сухому асфальту высокая – трасса пройдена со скоростью в 91,1 км/ч.

А вот торможение на снегу только 5 место – от 50 до 0 км/ч за 20,9 сек.

Тяговое усилие на снегу в среднем показателе 3,126 Н.

Экономичность высокая (на первом месте) по сопротивлению качению 8,24 кг/т.

В общем зачете резина заняла второе место. И получила оценку «образец качества». Купить шины Continental ContiWinterContact TS 850P можно с радиусом от 15 до 22 дюймов.