Шесть способов выйти из френдзоны, то есть перестать быть «просто другом»

Что такое быть во френдзоне? Это значит, что ты делаешь все, что делал бы ее парень, но только без награды в виде полноценных любовных отношений. Ты – плечо, на котором она всегда может выплакаться. Ты помогаешь ей в разных делах, или просто бываешь с ней повсюду, но на этом все. Так что, пока твое сердце рвется от страсти, она абсолютно счастлива со своей лучшей подругой. И я точно знаю, что это тебя бесит.

Хотите знать, как выйти из френдзоны? Что же, существует несколько способов сделать это. На случай, если вы вообще не знакомы с этим термином, «френдзона» –это точно не то место, где хотел бы оказаться мужчина, да и женщина тоже. Быть на самом деле другом и быть во «френдзоне» – две совершенно разные вещи. Тут речь идет скорее о безответной любви. Допустим, ты – парень, который влюблен и, естественно, хочешь быть со своей пассией в близких отношениях, а она видит в тебе только другаили даже что-то вроде брата. Тьфу, разве у тебя от этого не пробегают мурашки по спине?

Получается, что ты делаешь все, что делал бы ее парень, но только без награды в виде полноценных любовных отношений. Ты – плечо, на котором она всегда может выплакаться. Ты помогаешь ей в разных делах, или просто бываешь с ней повсюду, но на этом все. Так что, пока твое сердце рвется от страсти, она абсолютно счастлива со своей лучшей подругой. И я точно знаю, что это тебя бесит.

Впрочем, для тебя есть хорошие новости. Есть способывыйти из френдзоны. Тебе больше не придется жить в этом пустом пространстве. Ты можешь предпочесть вообще разорвать дружбу, но есть методы получше. Они могут исцелить твои раны и даже помочь продвинуться вперед в отношениях с возлюбленной.

1. Стань другим

Хотя я не большой поклонник идеи превращаться в того, кем на самом деле не являешься, следует взглянуть правде в глаза: ты находишься в френдзонепо собственной вине. Отсюда следует, что один из способов выйти из нее – присмотреться повнимательнее и понять, что привлекает твою «даму сердца» в других парнях. Возможно, ты сможешь немного измениться и стать чуть больше похожим на человека, которого она ищет.

2. Позволь ему быть героем

Этот совет для девушек, застрявших в френдзоне. До тех пор, пока ты будешь оставаться независимой и сама решать все свои проблемы, возлюбленный в тысячный раз не заметит твоих чувств. Ему и в голову не придет, что с тобой возможны иные отношения, кроме дружеских. Но если ты будешь вести себя так, будто тебе время от времени нужен герой, это может сработать. У большинства парней есть одна общая черта – они обожают выглядеть в собственных глазах сильными и часто испытывают нежные чувства к «спасенным» девушкам.Просто такова их натура. Однако, помни: не следует разыгрывать из себя жертву, не заходи так далеко, просто позволяй ему делать кое-что для тебя.

3. Будь смелее

Начни с какого-нибудь невинного флирта. Я не имею в виду что-нибудь непристойное, ни в коем случае не веди себя как придурок. Просто иногда немного задержи объятия при встрече или прощании, а может быть сделай это чуть по-другому. Прикоснись к ее плечу, к нижней части спины или другим местам, но так, чтобы это не показалось ей явным домогательством. Начни одеваться лучше, когда встречаешься с ней. Одним словом, одевайся как ее парень, а не как ее младший брат. Поверь, она заметит разницу и ты сможешь оценить ее внимание и интерес.

4. Внеси в отношения романтическое напряжение

Вместо того, чтобы просто болтать и шутить как приятели, постарайся чаще встречаться с ней взглядами. Разумеется, не следует смотреть на нее как-то странно. Просто взгляни ей прямо в глаза и улыбнись при этом. А еще, делай всякие галантные мелочи – открывай перед ней двери, пододвигай стул, когда она садится, и тому подобное. Эти маленькие жесты со временем начнут создавать странную напряженность, которая не соответствует отношениям в рамках френдзоны. Одним словом, если хочешь других отношений, перестань вести себя как давний приятель.

5. Переписка: лучше меньше, да лучше

Вместо того, чтобы постоянно бомбить ее ни к чему не обязывающими пустыми посланиями, притормози, пиши реже. Чувства лучше демонстрировать по-другому. Покажи, что переписка для тебя важна, а не просто интересна. Сократи количество текстов, но уделяй больше внимания качеству, а также начни прибавлять в конце какие-нибудь романтические смайлики, вроде цветов или сердечек. Сначала это, возможно, вызовет недоумение, но со временем она полюбит получать такие маленькие знаки внимания. Когда сообщения будут приходить редко, она станет с нетерпением ждать новых милых жестов.

6. Не будь навязчивым

Если ты уже сделал некоторые из вышеописанных шагов, не гони коней и не будь навязчивым. Хотя ты, может быть, сгораешь от нетерпения, нужно будет время от времени казаться немного отчужденным, даже холодным. Да, оставайся рядом с ней, но не хватай трубку по первому же звонку, не старайся поскорее ответить на сообщение, не показывай, что ты готов все сделать для нее. Это не столь романтично, как ты, вероятно, думаешь, особенно когда исходит от ее «друга».

Выйди из френдзоны прямо сейчас. Если ты на самом деле хочешь знать, как перестать быть «просто приятелем», обрати пристальное внимание на то, как ты ведешь себя рядом с ней. Это касается и девушек тоже. Леди, вы порой бываете слишком энергичными, ловите каждое его слово, или постоянно покупаете ему подарки, так ведь? Так вот – прекратите вести себя подобным образом.

Иногда ответ на вопрос заключается в том, чтобы просто не делать именно того, что ты делаешь сейчас. Ты стал (или стала) ее (или его) «другом» не случайно. Есть что-то в твоем поведении, что помещает тебя в эту самую «френдзону», и все, что нужно сделать, чтобы вырваться оттуда, это сделать несколько вещей, несвойственных своей обычной манере, и даже противоположных ей.

Не нужно быть злым и грубым, просто перестань быть тряпкой, перестань бросаться решать малейшие проблемы, которые у нее возникают. Может быть, если ты не всегда будешь рядом, чтобы оказать любую услугу, она скорее поймет, как много ты для нее значишь, и ей тебя станет не хватать. Скорее всего, раньше или позже до нее дойдет, что ты именно тот человек, что ей нужен.

Игорь Абрамов

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