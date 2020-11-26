Серьги-протяжки: разнообразие моделей, основные рекомендации по выбору и носке

Серьги-цепочки – изящное украшение, отличающееся универсальностью. Они одинаково подходят и молодым девушкам, и зрелым дамам. Эти сережки акцентируют внимание на нижней части лица. С их помощью можно сделать черты более мягкими и аккуратными. Особое внимание на это украшение стоит обратить обладательницам круглой или прямоугольной формы.

Какие бывают серьги-протяжки

В продаже встречаются серьги протяжки из серебра, золота, медицинских сплавов. Классическая модель состоит из гвоздика и тонкой прочной цепочки. Но встречаются и более оригинальные варианты, дополнительно украшенные:

драгоценными камнями;

жемчугом;

фианитами;

шариками;

цветочками;

сердечками;

геометрическими элементами;

монетками;

кольцами;

миниатюрными замочками.

В отдельную категорию относятся протяжки в виде дуги. Их конструкция кардинально отличается от стандартных сережек данной категории. Они чем-то напоминают обычные серьги. Разница заключается в удлиненной форме и отсутствии застежки. Обычно такое украшение содержит вдоль лицевой части россыпь камушков.

Как и с чем можно носить

Носить серьги можно разными способами. Это касается вариантов с цепочками. Их можно продеть в одну дырку, оставив свисающий кончик. Подобный формат идеально подойдет для романтического или вечернего образа. Если ухо проколото несколько раз, можно протянуть сережку в каждую дырочку наподобие спиральки. В таком случае украшение не будет спускаться вдоль щеки. Способ подойдет для повседневной носки, будет уместен с любым стилем – деловым, спортивным. Еще один метод заключается в фиксации цепочки по центру таким образом, чтобы свисающими оставались оба конца. Это универсальный формат, который можно назвать золотой серединой между изяществом и практичностью.

Стилисты дают несколько рекомендаций относительно выбора модели сережек-протяжек:

для повседневного использования стоит отдавать предпочтение наименее вызывающим украшениям без крупных элементов и сверкающих камней;

для особых случаев, напротив, больше подойдут серьги с дополнительными деталями любых размеров и форм;

молодым девушкам можно носить сережки с сердечками, звездочками и т. д.

женщинам постарше лучше отказаться от молодежных и вызывающих моделей в пользу классики, геометрии, простоты и лаконичности.

Протяжки нуждаются в особом уходе. Их не стоит оставлять в ушах на ночь или на время водных процедур.