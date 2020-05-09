Секретки для колес, что это такое роскошь или необходимость? Давайте об этом немного поговорим. На заре автомобилестроения, когда только начали развиваться технологии, машины были доступны достаточно узкому кругу людей. В то время запасные части, впрочим, как и вся конструкция стоили немалых денег. И если одни люди стали идти по светлому пути, то другие поняли, что на этом можно неплохо поживится. Воровство самого авто это достаточно хлопотное дело, а колесо это самое то. Сегодня положение дел ничуть не изменилось. Каждый из нас хотя бы раз видел автомобиль мило стоящий на кирпичах. Любой желающий может посмотреть интернет и убедится, что кража колес это достаточно простой и быстрый вариант наживы. Но как же быть, как уберечь себя от воришек. Ответ прост. Поставьте секретки McGard, удивите воришку и сохраните свое спокойствие.

Немного истории

Компания McGard появилась в далеких шестидесятых годах прошлого столетия в США и занималась изготовлением крепежей для нужд армии. Год спустя ее основатель и президент Маккоули начал разработку новой идеи – секретный крепеж. Данные конструкции получили широкое распространение и спустя небольшое время компания вышла на международный рынок. Количество заказов начало превышать уровень изготовления и руководство приняло решение о расширении производства. Сначала новые производственные помещения расположились в США. Далее с ростом производства и для удобства обслуживания клиентов были открыты заводы в Германии. Спустя небольшое некоторое время выпуск продукции началось Японии и Сингапуре. Несмотря на такое географическое отдаление объектов друг от друга качество всей продукции всегда на высоте. Если внимательно изучить секретки произведенные на разных заводах вы не сможитенайти между ними различия, разве что маркировка.

Какие бывают секретки

Для разных видов крепежа изготавливаются как гайки, так и болты. По своему исполнению секретки различаются на следующие типы:

эксцентриковые;

с наружным несимметричным рисунком;

с отверстиями;

с внутренней симметричной или несимметричной выборкой.

Для разных видов крепежа изготавливаются как гайки, так и болты.В зависимости от этого и меняется уровень безопасности соединения. Первые два варианта самые дешевые и способны предоставить базовый уровень защиты. Такие секретки рекомендуется использовать на бюджетных колесах или для дополнительной защиты при использовании хороших основных. Вариант с отверстиями это переходной этап от простых к более надежным. Последний экземпляр с фигурной выборкой способен обеспечить максимальный уровень защиты.

Обзор моделей McGard

Данная торговая марка изготавливает несколько серий секреток:

SU базовая защита. Такие модели подходят для всех авто;

SL такие же самые, но с поворотным механизмом. Эти крепежи не открутишь даже газовым ключом;

UHS- с укороченными головками, рекомендованы для кованых дисков;

SUB- та же базовая защита, но в черном цвете;

Tuner Locks – для спортивных дисков с уменьшенным диаметром резьбы.

Все типы крепежей представлены как в исполнении гайки, так и в исполнении болты секретки.

Где купить качественные секретки

Для приобретения качественных и недорогих секреток лучше обратится к надежному продавцу, такому как avtodiski.net.ua. У нас представлен широкий выбор секреток для всех типов автомобильных дисков. Мы являемся официальными представителями многих известных брендов, в частности McGard. Позаботьтесь о сохранности ваших колес, приобретите лучшие секретки в нашем магазине.