Секрет идеального брака? Пара уже 68 лет одевается одинаково

В чем по-вашему секрет счастливого брака? Голосовать за одних и тех же кандидатов на президентских выборах? Завести две разные подписки на Netflix? Если верить Фрэнсису и Розмари Клонц, лучший способ пройти испытание временем — сочетающиеся костюмы.

В следующем году пара из Обурна (Вашингтон) отпразднует 68-ю годовщину свадьбу — и все эти годы Розмари выбирала им с супругом наряды, идеально гармонирующие по стилю и цвету.

Все началось еще когда Клонцы познакомились в школе.

«Моя мама купила нам одинаковые футболки, когда мы были в старших классах. — рассказывает Розмари — Ну, то есть, перед этим я сама их выбрала. С тех пор мы всегда во всем сочетаемся».

«Я сразу подумал, что милее ее никого нет. — вспоминает Фрэнсис — К выпуску мы уже были не разлей вода».

Мужчина не против того, чтобы супруга каждый день решала, что ему одеть. Даже наоборот, Клонц уверяет, что это сильно облегчает ему жизнь.

«Она просто выкладывает передо мной то, что нужно одеть сегодня, и мне не приходится ни о чем беспокоиться».

Клонцы — идеальная пара, как не погляди. Они не только одинаково одеваются, но и отлично поют дуэтом — в местной церкви, больницах, да и когда просто расхаживают по дому.

Пожалуй, можно смело сказать, что они на одной волне. Во всех отношениях.

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