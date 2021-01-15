Сегодня без труда можно скачать все документы ЦРУ с данными, имеющими отношение к НЛО

Частный онлайн-архив опубликовал сотни ставших общедоступными документов в формате ПДФ с информацией ЦРУ, АНБ, ВВС и РУМО США о неопознанных летающих объектах. По словам создателя этого архива, для получения документов потребовалось 20 лет и 10 тысяч обращений на основании Закона о свободе информации.

Менее чем через шесть месяцев, благодаря принятому из-за covid-19 сводному законопроекту, ожидается публикация официального правительственного доклада по НЛО, однако уже сегодня можно скачать все общедоступные документы ЦРУ по поводу НЛО.

Онлайновый архив «Блэк волт» (Black Vault), где хранятся рассекреченные документы, сделал доступным для скачивания целый массив документов в формате ПДФ с файлами ЦРУ, относящимися к неопознанным летающим феноменам (Unidentified Aerial Phenomena), — именно так предпочитает называть их правительство. Некоторые из документов относятся к 1980-м годам, и, по мнению создателя этого хранилища данных Джона Гринвальда-младшего (John Greenewald Jr.), американское шпионское агентство утверждает, что данный архив содержит все документы ЦРУ, относящиеся к неопознанным летающим феноменам.

По словам Гринвальда, потребовалось 10 тысяч обращений на основании Закона о свободе информации (Freedom Of Information Act) для получения этих документов, а сам процесс оказался мучительно долгим. Гринвальд вручную был вынужден сканировать полученные документы.

«Около 20 лет назад я уже вел борьбу за то, чтобы получить дополнительные данные от ЦРУ по поводу НЛО, — отметил Гринвальд в электронном сообщении, направленном в редакцию веб-сайта Motherboard. — Это было похоже на процедуру удаления зуба. Я постоянно был в контакте с ними, пытался получить от них документы и, наконец, добился своей цели. Я получил большую коробку, несколько тысяч страниц, а затем был вынужден сканировать каждую страницу отдельно».

По информации веб-сайта, объявившего об этом архиве, ЦРУ создало диск CD-ROM, на котором была записана ранее опубликованная информация, а также те данные, рассекречивания которых добивался онлайновый архив «Блэк волт». Чтобы убедиться в полноте полученных данных, «Блэк волт» приобрел этот CD-ROM в середине 2020 года.

По данным «Блэк волт», ЦРУ утверждает, что в переданном файле содержатся все имеющиеся данные, однако проверить это невозможно, и в этой службе могут храниться другие документы.

«Исследователи и пытливые умы предпочитают простоту и доступность, когда видят сброс такого рода данных, — подчеркнул Гринвальд. — ЦРУ сделало НЕВЕРОЯТНО сложным использование этих данных разумным способом. Они предлагают формат (multi page. tif), который является очень устарелым, и текстовые файлы (в основном, они не могут быть использованы), которые, как я считаю, должны использоваться как „поисковый” инструмент. На мой взгляд, этот устарелый формат сильно затрудняет процесс ознакомления людей с документами, а также их использование для любых исследовательских целей».

По данным Гринвальда, в течение первых 24 часов были совершены тысячи скачиваний этих документов. От беседы боснийского беглеца с предполагаемым инопланетянином до таинственных полуночных взрывов в небольшом российском городе, — на все это читателям придется потратить немало времени. Некоторые документы предельно ясны, тогда как другие почти невозможно разобрать.

Как считает Гринвальд, один из наиболее интересных документов связан с тем случаем, когда в 1970-х годах помощнику заместителя директора ЦРУ по науке и технологиям кто-то передал из рук в руки информацию об НЛО.

Первые сведения, с которых был снят гриф секретности на основании Закона о свободе информации, были опубликованы в 1970-х и 1980-х годах. После этого стало исключительно сложно получить информацию от правительства по поводу инопланетных феноменов.

«Все ясно и просто — общество имеет право знать! — сказал Гринвальд. — Когда я 25 лет назад в возрасте 15 лет начал свою исследовательскую работу, я знал, что есть что-то по этой теме. Не по причине мистификаций в интернете, получающих вирусную популярность. Не в результате встреч с черного хода, об участниках которых я ничего не могу сказать, но я обещаю, что эта информация способна взорвать мозг. Ничего подобного не было. Все это произошло из-за тех данных, которые я получил непосредственно от ЦРУ. А также от Агентства национальной безопасности (АНБ). И от Военно-воздушных сил. И от Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО). У меня такое чувство, что я добился поставленной цели. Легкий доступ к важным материалам для людей, чтобы они могли составить свое собственное мнение о том, что происходит».

ЦРУ не ответило на просьбу о комментарии.

Самир Фердовси (Samir Ferdowsi)

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