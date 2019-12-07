Счастье – это просто

Все люди в течение своей жизни предпринимают определённые усилия, чтобы достичь каких-то целей. Есть в них объединяющее начало – все это лишь составляющие понятия “счастье” для данного индивидуума.

Трудно ли стать счастливым? Совсем нет, хотя для этого нужны определенные усилия. Однако многие люди значительно усложняют себе путь к счастью, нагромождая несуществующие стены и искусственно удлиняя дорогу. Стало даже модным делать из счастья что-то вроде розовой мечты, которая сбывается только у избранных. Посмотрите современные фильмы, почитайте книги – герои в них постоянно проходят через полосу неудач, разочарований, больших и малых трагедий. И не факт, что в конце такого художественного произведения выдуманные персонажи станут счастливыми. Чаще происходит наоборот – еще более ужасный финал заставляет критиков восторженно отзываться о новоявленном шедевре. После ознакомления с несколькими такими романами и сам читатель проникается мыслью о невозможности достичь счастья, не совершив чего-либо экстраординарного. А между тем, счастье – это естественное состояние человеческого существа. Поэтому посмотрим, что нужно изменить в своем мировосприятии для того, чтобы начать жить нормальной жизнью уже сегодня.

Счастливы ли вы?

Прежде всего: придайте своему эфемерному счастью больше определенности. Если ваша цель – стать счастливой, то нужно представлять, что это означает на самом деле. Нельзя заказать билет на самолет, не указав адрес аэропорта назначения. Представьте, что ваши возможности многократно возросли и можно реализовать всё задуманное. Мысленно перенесите себя в ситуацию, когда все то, что нужно было сделать, уже сделано. Чувствуете ли вы себя счастливой? Если нет, перебирайте окружение, события, обстоятельства, пока не поймете, в чем состоит счастье персонально для вас. Как только “нащупаете” нужное чувство, можно считать первый этап завершенным.

Зафиксировав найденное ощущение счастья, добавьте реальности и сделайте картинку более отчетливой. Нужно определить всё, что делает вас счастливой. Запишите то, что помогает этому в созданной воображаемой реальности: люди, вещи, занятия, местность и так далее. Возможно, сразу составить полный список не получится – будьте готовы к тому, чтобы пополнять его по мере возможности. Вносите туда как то, что вам только хотелось бы сделать или получить, так и то, что уже доставляет вам удовольствие и разнообразит серые будни. Это не обязательно должны быть какие-нибудь значительные события и дорогие вещицы, главное – положительное чувство, которое вы испытываете. Это могут быть и такие привычные элементы повседневной жизни, как походы по магазинам, пушистый домашний кот, утренняя чашечка кофе, задушевные беседы с подругой, интересная книга перед сном, любимое хобби и так далее.

Забудьте о проблемах

Избавьтесь от беспокойства по поводу несуществующих проблем. Подавляющее большинство тревожных мыслей в голове крутится вокруг событий, которых либо уже нет, либо еще нет. Одним словом – сосредоточьтесь на текущем моменте. То что уже случилось – не изменить, поэтому просто забудьте об этом и не тратьте своё время на переживания. Будущее, конечно, актуальнее, но обычно пугают не сами ожидаемые события, а именно неизвестность. Между тем, вы ведь, скорее всего, знаете, как может развиваться ситуация: продумайте два-три наиболее вероятных варианта, выберите самый наихудший и мысленно примиритесь с ним. Всё неприятности пройдут – и никто заранее не знает, плохо или хорошо то, что случится. Не бегайте от счастья и не отправляйте его в будущее – ведь вас там нет. Поместите счастье туда, где вы находитесь сами – в настоящий момент.

Посмотрите на составленный ранее список того, что вам нужно для счастья, выберите из него более-менее реальные вещи, которых у вас пока еще нет, и начинайте действовать в этом направлении. Недостаточно хотеть счастья – надо идти к нему. При этом обратите внимание на то, чтобы достижение текущей цели зависело только от вас – личное счастье обычно нельзя получить от другого человека. Если некая позиция из списка кажется недостижимой, разделите процесс её достижения на простые этапы, ведущие в нужном направлении. В случае, когда что-то предпринимать не особенно хочется, еще раз подумайте – действительно ли данный пункт списка важен для вашего счастья? Возможно, он оказался в числе прочих по ошибке.

Почему мы испытываем неудовлетворенность жизнью?

Еще одна распространенная причина неудовлетворенности жизнью – заниженная самооценка и неприятие себя как достойной личности. Вы не хуже и не лучше других – все люди разные, но объединяет их одно – все могут быть счастливы. Если вы отчаянно хотите быть другим человеком, то незавидная жизнь вам обеспечена. Проделайте популярное упражнение – запишите все свои недостатки и достоинства на листе бумаги. Недостатков получилось больше? Это просто говорит о вашем негативном восприятии действительности.

Скорее всего, о некоторых несомненных положительных чертах характера вы скромно умолчали, а часть недостатков таковыми на самом деле не являются. Например, медлительность работы часто бывает вызвана тем, что вы привыкли делать её более тщательно, чем другие. Попробуйте переписать список еще раз, с более позитивным подходом. Помните – откладывать счастье до того момента, когда вы станете кем-то иным – значит лишать счастья себя настоящего.

В движении вперед и развитии кроется счастье

Все специалисты сходятся во мнении, что счастливая жизнь – это движение вперед, развитие. Важен не столько сам результат, как процесс его достижения. Легкая победа не приносит такого ощущения счастья, как полученная в результате значительных усилий. При этом краткий миг триумфа – ничто по сравнению с радостью, испытываемой во время планирования успеха и последующей работы по его достижению. Именно поэтому, достигнув значительного уровня благосостояния, многие бизнесмены не уходят на заслуженный отдых, а продолжают заниматься делом – это доставляет им удовольствие. При этом важно, чтобы любая такая деятельность вам нравилась и не была изматывающей. Найдите себе работу по душе.

Таким образом, чтобы быть счастливым, фактически, нужно лишь принять соответствующее решение. Это заметно проще, чем заставлять себя работать на ненавистной, но высокооплачиваемой работе, убеждая себя, что новый автомобиль, мебель, или поездка на дорогой курорт принесут, наконец, умиротворение. Настоящее счастье не зависит ни от количества денег, ни от количества проблем. Многочисленные случаи самоубийств и нервных расстройств среди популярных и богатых людей – лучшее тому подтверждение. Если у человека нет достаточного понимания красоты жизни, то всё его существование будет безрадостно и скучно, независимо от успехов в карьере или бизнесе. Всё это, конечно, не значит, что нужно бросить все и начать растительное существование – ни в коем случае. Вы можете делать то же, что и раньше, но уже – будучи счастливым человеком.

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