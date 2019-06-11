Сборные перевозки из Китая в Украину

Современный Китай являет собой образец упорства в достижении поставленных целей. Еще недавно страна производила продукцию очень низкого качества, которую массово скупали истощенные и обедневшие бывшие республики СССР. За весьма короткое время китайцы смогли сконцентрироваться на основных задачах и обеспечить рост производства и экономический прорыв благодаря популярности производимых товаров у международных покупателей. Независимая Украина входит в число многолетних преданных торговых партнеров, регулярно и в больших количествах покупающих различные товары в Китае.

Промышленное производство вышло на высокий уровень качества, соответствующим мировым стандартам, и благодаря этому Китай является теперь крупным игроком в международной торговле. Товарооборот страны растет от года к году и чтобы отправить закупленных товар заказчикам, необходимо иметь работающую четко и слаженно систему доставки грузов. И эта услуга организована практически безупречно и благодаря высокому профессионализму ведущих логистических компаний, обслуживающих китайский рынок, работает стабильно и надежно.

Доставка сборных грузов из Китая

Профессиональные логистические компании принимают на себя все заботы о доверенном грузе и его доставке, а также выполняют обязательства покупателей по отношению к приобретенному товару — обеспечивают его упаковку и страхование, проверку качества и погрузку, разгрузку и доставку на склад заказчика. К тому же самая сложная часть цикла доставки — таможня тоже полностью ложится на плечи перевозчика, что позволяет уберечь предпринимателю свои нервы и быстрее пройти обязательные очистительные процедуры на границе.

Заказывать товары в Китае экономически выгодно и просто удобно, поскольку заказ можно сделать на одном из китайских торговых сайтов с помощью онлайн-покупки или даже сразу на нескольких. Если ваш выбор в силу различных причин пал на разных поставщиков, то от каждого из них должна быть сформирована отдельная посылка. Чтобы сделанные у разных поставщиков покупки были отправлены заказчику одновременно, а не каждая в отдельности, существует такая удобная услуга как доставка сборных грузов из Китая. Суть ее состоит в том, что покупатель заключает с перевозчиком договор на доставку сборного груза, состоящего из нескольких покупок. Поставщики доставляют заказы до склада перевозчика, и там товар дожидается, пока придут посылки от всех продавцов и только после этого формируется сборный груз и отправляется владельцу.

Перевозка небольших партий товаров всегда была менее рентабельной, чем отправление крупных грузов. Удобные сборные перевозки из Китая позволяют не платить несколько раз за доставку маленьких заказов, а укрупнить их, соединив несколько заказов в один контейнер. Так отправка будет произведена только раз и плата за доставку соответственно будет взиматься за один груз. Перевозка сборных грузов делает закупку более рентабельной, а себестоимость единицы товара более низкой, что гарантирует ощутимую прибыль от перепродажи.

Консолидация грузов от Asia Trans

Если вам необходимо доставить сборную посылку с товарами от китайских поставщиков, воспользуйтесь услугами компании Asia Trans. Это надежная транспортная фирма, много лет обеспечивающая доставку оптовых покупок из Китая, в том числе и сборных грузов от нескольких поставщиков – https://asiatrans.com.ua/page/sbornye-gruzy.

Наша компания заработала отличную репутацию и имеет обширную клиентскую базу. Мы обеспечиваем комплексный подход к перевозке грузов из Китая. Наши специалисты получают и собирают все ваши покупки в единый контейнер, гарантируют полную логистическую поддержку груза в пути и безотлагательное предоставление информационно-правовой поддержки касательно отправленного груза.

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