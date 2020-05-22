Самые перспективные криптовалюты

Цифровые деньги все больше укореняются на рынках для инвестирования, а множество трейдеров доказали, что с ними можно создать не только надежный, но и высокодоходный портфель. Несмотря на противоречивые прогнозы различных аналитиков, курсы колебания криптовалют продолжают приносить прибыль, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Причем, чтобы зарабатывать на крипте, не обязательно быть экспертом с биржевой торговли. Достаточно выбрать перспективную монету и вложить в нее деньги, используя биржу, обменник или покупку без посредников. А на какие цифровые деньги стоит обратить внимание сегодня – смотрите ниже.

Биткоин

Самая старая и самая обсуждаемая цифровая валюта до сих пор остается популярной. Несмотря на периодические скачки курса, многие эксперты именно за ней видят будущее рынка. Под ВТС легко создать криптовалютный кошелек mercuryo, монета востребована и котируется на любой бирже. Bitcoin свободно можно потратить на приобретение различных товаров, оплату услуг. Но большинство инвесторов видят в нем хорошее вложение, а трейдеры – перспективный инструмент для заработка на колебаниях курса.

Эфириум

Еще один старичок на крипторынке, который уверенно удерживает свои позиции, и не сдается даже с учетом появления новых, более совершенных монет. Курс хоть и не такой высокий, как у биткоина, зато платформа:

надежна;

масштабируема;

конфиденциальна;

безопасна.

Особенно хорош Ethereum (ЕТН) с точки зрения долгосрочной перспективы.

Лайткоин

Валюта представляет собой усовершенствованный форк биткоина. Litecoin примечателен тем, что котируется на большинстве площадок, имеет стабильный курс и положительные прогнозы на будущее. К тому же, оборот этой монеты осуществляется гораздо быстрее, чем старшего собрата, а комиссии удерживаются очень низкие.

LTC можно получить в свое распоряжение не только путем покупки или майнинга, но и заработать на различных партнерских программах в Интернете. Многие ресурсы используют эту цифровую монету в качестве вознаграждения за посещение своих сервисов, привлечения новых пользователей и т.п.

Трон

Недорогая криптовалюта с хорошими показателями роста. Tron подразумевает многофункциональную систему взаимодействия с клиентами, основной бонус которой в том, что можно интегрировать и другие электронные деньги для внутренних операций. TRX обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, а чем чаще будут проводиться транзакции, тем быстрее будет расти его курс.

Ардор

Система Ardor позиционирует себя, как платформу для разработки успешных бизнес-проектов. В обороте криптовалюты около одного миллиона монет и на ближайшее время в планах разработчиков усиление позиций на рынке. Цифровые деньги внедряются, прежде всего, для обслуживания предприятий, которые смогут взаимодействовать между собой вне зависимости от места расположения и страны. Курс составляет всего 0,038 у.е. за токен, но если у ARDR все получится, такая инвестиция принесет хорошие дивиденды.

Космос

Еще одна платформа, которая позволяет связать в одной системе разные виртуальные монеты. Также у Cosmos есть собственная криптовалюта Атом с курсом около 4,3 у.е. за токен. Помимо совместимости Атом обладает высокой масштабируемостью, скоростью проведения и надежностью транзакций. Но так как монета пока мало известна на рынке, у вас есть возможность быть одним из первых инвесторов, что извлекут наибольшую прибыль.

Среди монет с хорошими перспективами можно выделить также: Dash, Decred, Huobi Token, NEO, IOTA, Stellar, Monero.