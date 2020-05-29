Самые одинокие люди в мировой истории

Вне всяких сомнений, многие люди чувствуют себя одинокими, находясь на карантине. Несмотря на то, что сохранение дистанции — это лучший способ проявить свою заботу о других людях, все же человек по природе своей – социальное существо, и в данный момент всем нам не хватает контакта с другими людьми. Хотя были времена в истории, когда люди, либо по своему собственному выбору, либо же против своей воли, были изолированы от других. О самых одиноких людях в мировой истории вы можете узнать прямо сейчас.

1. Симеон Столпник

В юном возрасте Симеону было послано видение от Бога, призывающее его соорудить высокий столп. Сначала он пришел в монастырь, но был изгнан оттуда за привычку носить веревку, туго обвязанную вокруг тела, из-за чего плоть стала гнить и вонять, к раздражению других монахов.

Затем он стал жить отшельником на горе, но вскоре толпы людей начали приходить к нему, принимая его за святого. Чтобы укрыться от них, Симеон воздвиг столп и стал жить на вершине его следующие 36 лет в посте и молитве. Однако посмотреть на отшельника на столпе хотели очень многие, и к нему повалили толпами. По мере того, как проходили годы, он увеличивал высоту своего «жилища», чтобы держаться подальше от людей внизу. После смерти он был немедленно провозглашен святым.

2. Бланш Монье

У Бланш Монье никогда не было намерения жить в изоляции. Родившаяся в богатой французской семье в 1849 году, она не нуждалась в деньгах и была красива. К сожалению, у нее была самая бессердечная мать, которую только можно себе представить. В 1874 году, когда Бланш было 25 лет, она объявила матери о своем намерении выйти замуж. Ее выбор мужа, простого адвоката, не был одобрен мадам Монье. Чтобы заставить Бланш передумать, мать заперла ее в крошечной комнате на чердаке дома. Мать и брат Бланш продолжали жить нормальной жизнью, в то время как сама Бланш жила в грязи и без солнечного света.

Мадам Монье, очевидно, думала, что Бланш передумает выходить замуж, после того как посидит некоторое время в одиночестве, но так не получилось. Поэтому мать продолжала держать дочь взаперти. Бланш провела следующие 25 лет в изоляции на чердаке. В 1901 году анонимное письмо, в котором рассказывалось об условиях жизни Бланш, было доставлено в полицию. В ходе обыска Бланш была обнаружена в зловонной комнатушке на чердаке. Она лежала на убогой подстилке среди собственных экскрементов и остатков пищи. Весила она чуть больше 25 килограмм.

3. Юлиана Нориджская

Юлиане из Нориджа, жившей в 14-м веке, удавалось одновременно быть изолированной от людей и поддерживать отношения с ними. Она добровольно «замуровала» себя в комнатушке рядом с церковью, чтобы показать, что теперь она «мертва» для мира. Отверстия в стене позволяли ей видеть алтарь в церкви, причащаться и принимать еду. Эти отверстия также позволяли посетителям разговаривать с отшельницей.

В 1413 году Юлиану посетила другая религиозная женщина, Марджери Кемпе. Обе эти женщины считаются основоположницами истории английской литературы. Марджери написала первый автобиографический текст на английском языке, а Юлиана была автором первой книги, написанной женщиной на английском языке, чья рукопись сохранилась. Одно из откровений, полученных Юлианой от Бога, может быть утешительным в данный момент – «Все будет хорошо».

4. Роберт Фолкон Скотт (или кто-то из его команды)

Роберт Скотт – британский исследователь Антарктики, покоритель Южного полюса. В ходе первой экспедиции его команда продвинулась южнее, чем кто-либо. Во время второй экспедиции он достиг своей мечты — Южного полюса, но трагедия заключалась в том, что, когда его команда из 5 человек достигла полюса, они обнаружили, что соперничающая команда во главе с Руалем Амундсеном опередила их на пять недель.

Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода, голода и физического истощения. Неизвестно, кто был последним выжившим в их походе, но кто бы это ни был, он чувствовал себя очень одиноким.

Светлана Бодрик

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