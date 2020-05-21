Самые неожиданные и невероятные повороты судьбы

Порой повороты судьбы необъяснимы, и великие правители завтра сядут на кол, и тщательно подготовленную акцию поджидает провал. В качестве примера могут послужить эти 10 историй, когда, казалось бы ничего не предвещало, но что-то пошло не так.

1. Во время Первой мировой войны немцы замаскировали один из своих кораблей «Мыс Трафальгар», под британское пассажирское судно «Кармания», чтобы коварно топить врагов. Откуда было им знать, что неподалеку находится подлинная «Кармания», капитан которой, Ноэль Грант, сразу понял, что к чему, когда у побережья Бразилии столкнулся нос к носу с клоном своего лайнера. В результате произошедшей битвы «Мыс Трафальгар» был потоплен.

2. В разгар военных действий с Персидской империей захотелось Александру Македонскому поклониться в храме неприступного Тира. Но руководители острова не желали иметь дело ни с одним из враждующих государств, и отказали римскому полководцу, предложив ему посетить языческое богослужение в одноименном городе на материке. Полководец был возмущен таким проявлением неуважения и нашел этот повод достаточным для семимесячной осады. Только построив широкую насыпь, удалось завоевать спесивый остров. Почти все население было убито, а уцелевшие граждане проданы в рабство. И по настоящее время Тир считается полуостровом и технически является частью материка.

3. Чингисхан, уже сколотивший могущественную Монгольскую империю благодаря многолетним войнам и завоеваниям, возжелал дружить с Хорезмом против другого соседа и послал большой торговый караван на Ближний Восток. Однако местный губернатор не поверил в честность намерений великого Хана и вместо того, чтобы накормить, напоить да спать уложить дорогих гостей, обезглавил большую их часть, а других обрил налысо. В те времена это слыло невиданным оскорблением и, естественно, дружелюбный хан так сильно обиделся, что был вынужден разгромить Хорезмшахское государство.

4. Митридат VI правил Понтийским царством около 100 г. до Р.Х. В те времена правителей, губернаторов и других особо тщеславных чиновников травили как тараканов, поэтому, чтобы неожиданная смена власти не подкралась незаметно, царь принимал небольшие дозы яда собственноручно. Однако, когда в конце концов ему пришлось срочно покончить собой (в противном случае ему грозила судьба быть проданным в рабство, что считалось гораздо более позорной жизнью, чем смерть от яда), подготовленный организм не отреагировал на отраву.

5. Хубилай или Кублай хан, внук Чингисхана и пятый правитель Монгольской империи, завоевав Китай, положил глаз на соседнее государство, и, не колеблясь, полез к японцам. Однако 1274 оказался не самым благоприятным для завоевания Японии, так как, во-первых, японские самураи надавали пинков жадному монголу, а во-вторых, неожиданно налетевший тайфун добил остатки вражеского флота. Флот кагана ушел, но обещал вернуться, что и сделал в 1281 году, поднакопив силенок. Все это время японцы не скучали и готовились к долгой обороне, укрепляя побережье бунами. И пока монголы кружили в поисках удачного места для парковки, налетевший ураган повторно уничтожил большую часть основного флота великих завоевателей.

6. Однажды Гая Юлия Цезаря захватили в плен пираты и потребовали 20 талантов в качестве выкупа. Император не мог позволить такую малую цену за свою свободу, и предложил бандитам просить вместо 20 талантов 50. Пока они вместе ожидали прибытия денег, Цезарь играл с похитителями в карты, балагурил и вообще весело проводил время, мимоходом пообещав-таки поймать их и распять. Пираты не обратили внимания на посулы веселого пленника, и вскоре были схвачены и казнены.

7. Пресс-конференция в 1989 г. об упрощении правил перемещения через границу из Восточной Германии в Западную должна была быть очередной либеральной болтовней из обещаний типа «принимаются заявления на выезд», «каждый сможет получить визу». Но спикером на ту злополучную конференцию был выбран Гюнтер Шабовски. Дипломат устал, дипломат только что вернулся из утомительной поездки в Польшу, дипломат не успел даже прочитать весь текст речи заранее, а нетерпеливый журналист уточнил, когда же эти волшебные новые правила вступят в силу. Не желая выглядеть неподготовленным, Шабовский ответил: «Немедленно, сейчас». Весть распространилась со скоростью молнии, и вот уже тысячи людей собрались у Стены и требуют свободы. По роковому стечению обстоятельств, пограничнику было не до исполнения своих должностных инструкций, так как он ожидал результатов анализов на онкологию, и шлагбаум был поднят.

8. Ни один суд присяжных не оправдал бы убийцу императора, которого, как Дария, застали с окровавленным ножом в руке над телом убитого уже бывшего правителя персов. Однако юный «добронравный» не растерялся и заявил, что «царь ненастоящий», и да, он убил, но не императора, а волшебника-самозванца-узурпатора, прикинувшегося законным правителем. Дворцовое окружение сразу решило провозгласить спасителя новым императором, вместо того, чтобы казнить преступника. Изворотливый головорез стал одним из величайших правителей Ахеменидской династии и прославился своим умом и сообразительностью.

9. Вернувшись во Францию по окончании своих шпионских миссий в Англии и России, во время которых ему приходилось переодеваться женщиной, шевалье д’Эон потребовал признать себя женщиной окончательно. Он/она/оно продолжил свою карьеру в качестве писателя, не отказывая себе в удовольствии поучаствовать в небольших политических заварушках. После смерти посла выяснилось, что он на самом деле был мужчиной, который притворялся женщиной, которую, мол, с детства заставляли притворяться мужчиной. Если у кого возникнет желание в интеллигентном обществе назвать собеседника трансвеститом, то слово «эонист» придется весьма кстати.

10. Однажды англичанам надоела монархия, и они решили свергнуть царя. Революция свершилась, король Карл 1 был обезглавлен, а порулить государством был поставлен главарь переворота Оливер Кромвель. Однако новый правитель на высокой должности проявил себя еще более деспотичным, жестоким и единичным лидером, чем короли, бывшие до него. Спустя девять лет после казни короля Кромвель умер от малярии, а на его место сел сын предыдущего короля, Карл 2. Монархия была восстановлена, а мертвый революционер – откопан и обезглавлен. Лучше поздно – чем никогда.

Надежда Василенко

Источник