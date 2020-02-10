Самые изобретательные способы, которыми киношники держат спойлеры в секрете

Киностудиям приходится изощряться и придумывать необычные способы борьбы со спойлерами, чтобы держать фанатов – и даже актеров – в неведении

С появлением социальных сетей создателям фильмов и телесериалов стало как никогда сложно препятствовать утечке информации о своих творениях, находящихся в стадии разработки. Киностудиям приходится изощряться и придумывать необычные способы борьбы со спойлерами, чтобы держать фанатов — и даже актеров — в неведении. Например:

1. Сценарий фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» был напечатан на темно-красных страницах, чтобы предотвратить какое-либо копирование фотографическим путем.

2. Создатели фильма «Игра престолов» снимали фейковые сцены, чтобы сохранить финальный сезон в тайне.

Фанаты и папарацци так старались получить спойлеры 8 сезона, что некоторые из них все-таки нашли способы обойти требования секретности. Таким образом, решили «скормить» им фейковые эпизоды, чтобы неповадно было шпионить.

3. Дж. Дж. Абрамс, режиссер фильма «Стартрек: Возмездие», держал папарацци подальше от съемочной площадки, отгородившись от них стеной из 30 транспортных контейнеров.

4. Тайна финала второго сезона телесериала «Шерлок» заключалась не в том, выжил ли главный герой, а в том, как.

Было снято несколько дезориентирующих сцен, и звезда Бенедикт Камбербэтч даже записал шуточное видео для Comic-Con, в котором «пролил свет» на то, как смог выжить его герой. В конце концов, некоторые фейковые сцены были включены в первую серию третьего сезона в качестве инсценировок вселенских теорий. Домыслов собралось немало, но сами сценаристы так и не объяснили, как же Шерлок не разбился, упав с крыши.

5. Противовоздушные орудия охраняли съемочною площадку фильма «Игра престолов». Киностудия наняла людей, вооружённых специальными приборами – убийцами дронов. Эти люди смотрели в небо и с помощью орудий-приборов были готовы сбивать любые беспилотники, которые посмели бы приблизиться к съемочной площадке.

6. Во время съемок телесериала «Твин Пикс» (2017) даже сами актеры не знали, как дальше будет разворачиваться сюжет. По словам актера Гарри Гоаза (в сериале играет Энди Бреннана, помощника шерифа), утром во время съемок все актеры получали листочки, на которых была напечатана лишь часть их реплик, и сразу же после съемок эти листочки изымались, ассистент режиссера помещал их в машину для измельчения бумаги.

7. Режиссер фильма «Дэдпул 2» Дэвид Литч хранил все материалы, связанные с фильмом, на бумаге, не допуская и мысли, чтобы хранить всю информацию в цифровом виде. Таким образом он старался предотвратить любые угрозы в плане безопасности.

8. Чтобы сохранить в тайне «смерть» Брюса Уэйна во время съемок сцены похорон в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды», Кристофер Нолан дал указания команде реквизиторов обустроить могилу, где на плите было написано имя Миранды Тейт (злодейский персонаж фильма). Во время обработки видеоматериала после съемок над этим фрагментом поколдовали эксперты по компьютерной графике, благодаря чему на обелиске появилось имя Уэйна.

9. Квентин Тарантино хранил в тайне свой сценарий к фильму «Однажды в Голливуде». Он всячески оберегал оригинальный сценарий от какого-либо копирования. Перед началом съемок Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо по очереди сидели на крыльце дома Тарантино и читали единственную копию сценария, которая, как вспоминает Питт, при каждом посещении становилась все более потрепанной и неопрятной.

10. Телесериал «Друзья» снимали в присутствии живой аудитории. Но всех зрителей просили выйти перед тем, как снимать кульминационные моменты.

11. Британская разведка помогала предотвратить утечку информации о новых книгах Джоан Роулинг. Еще до официального выхода книги «Гарри Поттер и Принц-полукровка» английское Агентство национальной безопасности обнаружило «раннюю копию» текста в Интернете. Они проверили, не поддельный ли это текст, прочитав одну из страниц редактору (текст оказался поддельным).

12. Бенисио дель Торо получил сценарий фильма «Звездные войны: Последние джедаи» на планшете, оптимизированном под требования киностудии. Курьер доставил планшет ему домой. Парню велено было забрать планшет обратно, как только дель Торо закончит читать сценарий. Все это время, а точнее 8 часов, курьер ждал возле дома.

Игорь Абрамов

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