Samsung Galaxy M22: описание, и технические характеристики

В первой половине 2021 года компания Samsung уже выпустила 2 доступные модели смартфонов с цифрой 22. Так, первым вышел телефон Samsung Galaxy A22, а затем – Samsung Galaxy F22. Они очень похожи друг на друга, отличаются емкостью аккумулятора и некоторыми техническими характеристиками. 14 сентября в продажу поступила новая модель – Samsung M22.

Особенности дизайна

По внешнему виду Samsung Galaxy M22 очень похож на А22. Отличительной чертой новинки является рифленая тыльная сторона (она выполнена из пластика). Рама довольно узкая, также сделана из пластика. На экране в верхней части имеется специальный каплевидный вырез под фронтальную камеру. Кстати, в компании Samsung такой дизайн называют Infinity V. На тыльной стороне расположена специальная площадка, на которой установлены сразу 4 камеры. Одна основная (то есть для съемки), а остальные выполняют функцию датчиков изображения.

Экран нового Samsung Galaxy M22 довольно большой – 6,5 дюймов, дисплей – Super Amoled. Благодаря этому очень приятно просматривать изображения на экране, смотреть фильмы, читать тексты и пр. Сейчас Samsung Galaxy M22 доступен в трех окрасках: в черной, синей и белой.

Технические характеристики гаджета

В первую очередь стоит обратить внимание на дисплей. Его разрешение составляет 1600 х 720 пикселей (HD+), что весьма неплохо, а частота обновления – 90 Гц. Это создает эффект плавности, благодаря чему очень приятно, например, листать ленту социальных сетей.

Под “капотом” новой можели Samsung расположен восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80. Последний был выпущен 3 февраля 2020 года, имеет восемь ядер: два – на 2000 МГц (это Cortex-A75) и шесть – на 1800 МГц (Cortex-A55). Samsung Galaxy M22 имеет 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Также можно вставить в специальный слот внешнюю карту памяти объемом до 1 Тб.

Аккумулятор Samsung Galaxy M22 имеет емкость 5000 мАч. Это очень много – можно спокойно пользоваться целый день, не подключая смартфон к сети электропитания. M22 заряжается от зарядного устройства мощность 25 Вт, процесс пополнения заряда происходит очень быстро.

В корпусе M22 есть 5 объективов: одна фронтальная и четыре тыльных. Первая предназначена для селфи, разрешение матрицы объектива – 13 МП. Остальные четыре с разрешением 48 МП (широкая), 8 МП (сверхширокая), 2 МП (макро) и 2 МП (для определения глубины) соответственно.

Samsung M22 работает под управлением операционной системы Android 11 в пользовательской оболочке One UI.