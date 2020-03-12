Уже в самом названии учебников заложена их основная суть – они предназначены для вашего самостоятельного обучения без посторонней помощи. Опытные преподаватели рекомендуют самоучитель немецкого купить тем, кто намерен самостоятельно освоить азы, фонетику и базовую грамматику. Естественно, самостоятельными силами идеально овладеть немецким при помощи самоучителей не всегда удается, но получить базовые навыки общения, освоиться со сложностями произношения букв и слов – все это позволяют сделать самоучители немецкого языка. В нашем интернет-магазине для вас представлены одни из лучших и наиболее популярных мировых изданий. Они одобрены ведущими специалистами-языковедами и проверены практическим путем в эффективности. Мы учли пожелания наших покупателей и теперь вы можете заказать лучший самоучитель немецкого языка по приятной цене и быть уверенными в результативности будущих занятий.

Практичность изучения немецкого с самоучителем

Возможно, не каждый готов согласиться с утверждением, что изучать язык удобно и практично при помощи самоучителя. Особенно такой, как немецкий – со сложно произносимыми словами и буквами. Естественно, никто не обещает, что будет легко, но и никто не говорит, что это чрезмерно сложно.

Дело в том, что самоучители немецкого языка предполагают несколько иную систему обучения, чем та, к которой мы привыкли на индивидуальных или групповых занятиях в школах иностранных языков. Для начала занятий с самоучителем вам понадобится:

купить качественный, тщательно продуманный учебник;

запастись терпением, усидчивостью и мотивацией;

проверить, чтобы с самоучителем в комплекте обязательно имелся диск (такие наборы вы найдете в нашем каталоге);

определиться с целью изучения.

Возможно, наиболее важный пункт здесь – это найти лучший самоучитель немецкого языка. Ведь даже при достаточном количестве мотивации, но с некачественно подобранным и плохо структурированным в книге материалом обучение может стать бессмысленным.

Как изучать немецкий с самоучителем

Любой самоучители немецкого языка состоит из структурированных разделов, каждый из которых направлен на изучений 1-2 определенных тем. Чтобы приступить к самообучению, вам не потребуется иметь предварительные знания языка – в нашем каталоге представлены книги как для начинающих, так и для уже более опытных учеников.

Прежде, чем приступить к изучению, ознакомьтесь с организационной структурой уроков, которую вам предлагают самоучители немецкого языка. Это позволит вам понять, сколько приблизительно времени займет изучение того или иного материала.

После каждого урока вам будут предложены задания на проверку пройденного материала. Выполняйте их совестно, а после обязательно проверяйте по ключам с ответами.

Чтобы вам было проще разобраться с материалом, самоучители немецкого языка имеют аудиодиски с надиктовками большинства заданий. Благодаря этому во время самообучения вы привыкнете к немецкой речи, научитесь воспринимать ее на слух.

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