Самокаты: разновидности взрослых моделей и их особенности

Самокат – отличный вид транспорта, который подходит не только детям, но и взрослым. Сегодня ведущие производители предлагают несколько различных его моделей – городские, внедорожные, спортивные. Каждая модель имеет свои особенности и цели использования.

Внедорожные самокаты: в чем их особенность

На сайте https://sportiv.ru/samokaty/catalog/vnedorozhnye/fl/age_group-for_adults/ внедорожный взрослый самокат можно подобрать по цвету, конструкции, грузоподъемности. Такие модели рассчитаны на езду по пересеченной местности. Они имеют внушительные размеры и не подходят для разгона до большой скорости. Их преимущества – устойчивость, надежность, монументальность. Устройства оснащаются массивными, но мягкими колесами.

В составе внедорожного самоката предусмотрено наличие двух тормозов. Это позволяет эффективно контролировать управление во время съезда с уклонов и преодоления ям.

Городские самокаты для взрослых: особенности и характеристики

Современные городские самокаты – это классический тип данного вида транспорта. Его отличительные характеристики – это:

сравнительно небольшие габариты, позволяющие перевозить устройство в городском транспорте или автомобиле;

складная конструкция, гарантирующая простоту хранения в квартире или офисе;

широкие колеса, обеспечивающие возможность преодоления гладких тротуарных дорожек, брусчатки, плитки и других покрытий.

Часто городские модели оснащаются электрическим мотором. Он позволяет управлять транспортным средством, не прикладывая значительных усилий.

Спортивные самокаты для скоростной езды

Этот тип транспорта позволяет не только сильно разгоняться, но и совершать различные трюки. У них точно рассчитана масса, которая снижена даже по сравнению с городскими моделями, что гарантирует простоту управления.

Небольшие полиуретановые колеса – еще одна особенность спортивных моделей. Они обеспечивают маневренность, отличаются прочностью и стойкостью к истиранию. Устройства имеют цельную раму без дополнительных элементов, амортизаторов и прочих примочек.

Производятся альтернативные виды транспорта разными производителями. Наибольшей популярностью пользуютсямодели, представленные тут – https://sportiv.ru/samokaty/brands/globber/ – cамокаты Globber, в линейке которых есть модели для детей в взрослых. К коллекции бренда представлены кигборды, отличающиеся «растущей» конструкцией.