Самая древняя в мире городская канализация была проложена около 11 800 лет назад

Турецкие археологи раскопали часть канализационной системы, действовавшей 11 800 лет назад в неолитическом поселении Бонджуклу-Тарла в современной турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны.

Археологические памятники были обнаружены в Бонджуклу-Тарла («Бисерное поле») в 2008 году во время сельскохозяйственных работ. Первое поселение в этом месте возникло, по словам ученых, в эпоху докерамического неолита, расцвета же поселение достигло в период от 10 000 до 7 000 года до нашей эры.

Как рассказал руководитель раскопок Эргюль Кодаш (Ergül Kodaş) из Мардинского Артукидского университета, в Бонджуклу-Тарла археологи нашли руины храма возрастом около 11 800 лет с тремя сохранившимися стелами. Храм действовал в тот же период, что и религиозный центр в Гёбекли-Тепе, который часто называют древнейшим культовым сооружением в мире. Храм площадью около 80 квадратных метров имеет некоторые общие черты с храмом в Гёбекли-Тепе, и его раскопки всё еще не закончены.

Одной из последних находок стала канализационная система Бонджуклу-Тарла. «Мы смогли откопать только часть канализационной системы и подтвердили, что она находилась в зоне общественного пользования», — рассказал Эргюль Кодаш. Также археологи нашли остатки зданий, которые имели высоту до 7 метров.

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