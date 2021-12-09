Рынок цемента: хорошие показатели роста

За прошлый год российский рынок цемента показал хороший рост на 8% или 60,2 миллиона тонн в сравнении с 2019 годом.

Локация производства

Основное производство сосредоточено в Центральном Федеральном округе или 16,8 миллионов тонн. Далее по списку идут Южный Федеральный округ – 12,2 миллиона долларов, Уральский округ – 10,5 миллионов, Северо-Западный – 7,1 миллионов.

Цементный сегмент представляет корпоративную структуру из 25 компаний и промышленно-финансовых групп. 11 холдингов производит 51,9 миллионов тонн цемента или 92% от общего объема. При этом 30% всей произведенной продукции потребляется Центральным Федеральным округом. 20% расходуется в Приволжском Федеральном округе.

Как показывает анализ рынка цемента в РФ, самой дорогой категорией является портландцемент с минеральными добавками. Его цена за год в среднем возросла на 7%. 65% всей производимой продукции составляет портландцемент без добавок. 32% — портландцемент с минеральными добавками. За прошлый год было выпущено до 1,5 миллионов тонн шлакопортландцемента, 1,09 миллионов тонн тампонажного портландцемента, 0,5 миллионов тонн глиноземистого, пуццоланового и других разновидностей цемента.

В среднем за 2020 год отпускная цена на продукт поднялась на 5% и составила 3 894,43 рубля за тонну без учета всех налоговых вычетов.

Специалисты подсчитали и составили список средних цен приобретения продукта по регионам. Получились такие данные: в Центральном Федеральном округе — 4 460 рублей за тонну, в Южном округе – 4 311 рублей за тонну, в ПФО – 4 481 рублей за тонну, в Уральском округе – 4 761 рублей, в Сибирском округе – 5 751 рублей, в Дальневосточном – 9 640 рублей за тонну соответственно.

Крупнейшие отечественные производители

По данным ACG исследования рынка цемента в России (https://alto-group.ru/otchot/rossija/203-rynok-cementa-v-rossii-tekuschaja-situacija-i-prognoz-2021-2025-gg.html) крупными производителями цементной продукции на отечественном рынке являются:

АО МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ. ООО ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ. ООО СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД. ОАО СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ. ОАО ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД.

За прошлый год Россия использовала 1,77 миллионов тонн продукции иностранного производства, ввезенного из более 30 стран или 3% от всего объема. Это на 57,5 тысяч тонн или на 3% больше, чем в 2019 году. Анализируя динамику, стоит сказать, что количество используемого цемента увеличилось.

Как известно, производство продукта идет сухим и мокрым способом. Сухой способ активно используют следующие предприятия:

ХОЛДИНГ ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП;

АО НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК;

ООО ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ;

ООО АЗИЯ ЦЕМЕНТ;

АО СПАССКЦЕМЕНТ;

АО КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ;

ООО СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД.

Производством цемента мокрым способом занимаются 15 предприятий:

АО УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ. АО МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. ООО КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ. ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ. ООО АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ.

Доля импорта в отрасли

Основные импортные поставки шли из Белоруссии – 50%, Казахстана – 19%, Турции – 7%, Китая – 5%.

Обзор рынка цемента выявил следующих крупных поставщиков:

SEVEN REFRACTORIES D.O.O;

CORWINTEC EUROPE LTD;

CORWINTEC EUROPE LTD;

ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S;

СООО `БРЕСТВНЕШТРАНС;

АО МАГНЕЗИТОВЫЙ ЗАВОД ROPCZYCE S.A.

За прошлый год контракты на поставку отечественного цемента были заключены с 20 странами на 4%, чем за 2019 год (на 1,3 миллиона тонн).

Больше всего покупали: Казахстан – 55%, Белоруссия – 35%, Финляндия – 5%.

По оценкам экспертов отрасль продолжит расти за счет выхода на внешний рынок. Россия по некоторым позициям может конкурировать с продукцией западных компаний. Государственные и частные инвестиции на постоянной основе поступают в отрасль, идет активная модернизация производства, запускаются инновационные линии по производству продукта.

Источник: https://alto-group.ru