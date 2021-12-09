Рынок цемента: хорошие показатели роста
За прошлый год российский рынок цемента показал хороший рост на 8% или 60,2 миллиона тонн в сравнении с 2019 годом.
Локация производства
Основное производство сосредоточено в Центральном Федеральном округе или 16,8 миллионов тонн. Далее по списку идут Южный Федеральный округ – 12,2 миллиона долларов, Уральский округ – 10,5 миллионов, Северо-Западный – 7,1 миллионов.
Цементный сегмент представляет корпоративную структуру из 25 компаний и промышленно-финансовых групп. 11 холдингов производит 51,9 миллионов тонн цемента или 92% от общего объема. При этом 30% всей произведенной продукции потребляется Центральным Федеральным округом. 20% расходуется в Приволжском Федеральном округе.
Как показывает анализ рынка цемента в РФ, самой дорогой категорией является портландцемент с минеральными добавками. Его цена за год в среднем возросла на 7%. 65% всей производимой продукции составляет портландцемент без добавок. 32% — портландцемент с минеральными добавками. За прошлый год было выпущено до 1,5 миллионов тонн шлакопортландцемента, 1,09 миллионов тонн тампонажного портландцемента, 0,5 миллионов тонн глиноземистого, пуццоланового и других разновидностей цемента.
В среднем за 2020 год отпускная цена на продукт поднялась на 5% и составила 3 894,43 рубля за тонну без учета всех налоговых вычетов.
Специалисты подсчитали и составили список средних цен приобретения продукта по регионам. Получились такие данные: в Центральном Федеральном округе — 4 460 рублей за тонну, в Южном округе – 4 311 рублей за тонну, в ПФО – 4 481 рублей за тонну, в Уральском округе – 4 761 рублей, в Сибирском округе – 5 751 рублей, в Дальневосточном – 9 640 рублей за тонну соответственно.
Крупнейшие отечественные производители
По данным ACG исследования рынка цемента в России (https://alto-group.ru/otchot/rossija/203-rynok-cementa-v-rossii-tekuschaja-situacija-i-prognoz-2021-2025-gg.html) крупными производителями цементной продукции на отечественном рынке являются:
- АО МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ.
- ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ.
- ООО ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ.
- ООО СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД.
- ОАО СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ.
- ОАО ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД.
За прошлый год Россия использовала 1,77 миллионов тонн продукции иностранного производства, ввезенного из более 30 стран или 3% от всего объема. Это на 57,5 тысяч тонн или на 3% больше, чем в 2019 году. Анализируя динамику, стоит сказать, что количество используемого цемента увеличилось.
Как известно, производство продукта идет сухим и мокрым способом. Сухой способ активно используют следующие предприятия:
- ХОЛДИНГ ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП;
- АО НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК;
- ООО ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ;
- ООО АЗИЯ ЦЕМЕНТ;
- АО СПАССКЦЕМЕНТ;
- АО КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ;
- ООО СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД.
Производством цемента мокрым способом занимаются 15 предприятий:
- АО УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ.
- АО МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ.
- ООО КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ.
- ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ.
- ООО АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ.
Доля импорта в отрасли
Основные импортные поставки шли из Белоруссии – 50%, Казахстана – 19%, Турции – 7%, Китая – 5%.
Обзор рынка цемента выявил следующих крупных поставщиков:
- SEVEN REFRACTORIES D.O.O;
- CORWINTEC EUROPE LTD;
- CORWINTEC EUROPE LTD;
- ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S;
- СООО `БРЕСТВНЕШТРАНС;
- АО МАГНЕЗИТОВЫЙ ЗАВОД ROPCZYCE S.A.
За прошлый год контракты на поставку отечественного цемента были заключены с 20 странами на 4%, чем за 2019 год (на 1,3 миллиона тонн).
Больше всего покупали: Казахстан – 55%, Белоруссия – 35%, Финляндия – 5%.
По оценкам экспертов отрасль продолжит расти за счет выхода на внешний рынок. Россия по некоторым позициям может конкурировать с продукцией западных компаний. Государственные и частные инвестиции на постоянной основе поступают в отрасль, идет активная модернизация производства, запускаются инновационные линии по производству продукта.
Источник: https://alto-group.ru
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