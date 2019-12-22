Розы флорибунда: правила посадки для начинающих

Из всего многообразия рода розоцветных, эта группа цветов, пожалуй, самая неприхотливая и приятная для выращивания. Особенно, если вы только пробуете себя в качестве розовода. Этот материал ориентирован, в первую очередь, на новичков, но и опытным цветоводам будет полезен к прочтению.

Общая информация

Появлению этой группы роз предшествовала сложнейшая селекционная работа и просто описать происхождение не получится. Потому сконцентрируемся на общем описании группы:

активно применяются для создания живой изгороди и бордюров;

в розариях размещаются на переднем плане группами;

цветут долго и обильно;

кусты компактные, различного размера;

соцветия средние или большие.

Роза флорибунда на сайте Агромаркет – одна из наиболее представленных групп, пользующихся неизменным спросом, по причине неприхотливости и отличной морозостойкости.

Выбор саженцев

Детально осмотрите приобретаемый посадочный материал. Он не должен быть поврежден, кожица отростков обладает естественным зеленоватым оттенком. У саженца достаточно развита корневая система, а корневая шейка демонстрирует равномерный диаметр в пределах 5-8 миллиметров.

Подготовка

Выбор места для этого растения крайне важен. Предпочтительнее размещать саженцы на хорошо освещенных участках, с защитой от сквозняков и порывов ветра. По возможности, выбирайте локацию, где лучи полуденного солнца будут иметь препятствие в виде сооружений, деревьев или высокого кустарника. За сутки до посадки корни розы следует опустить в воду. Корни и побеги обрезают на длину до 30 сантиметров.

Посадочные работы

Для климатических условий Украины допускается посадка весной и осенью. Заранее выкапываем лунку с полуметровым линейным размером. Участки с глинистыми, тяжелыми грунтами, облегчают внесением песка, перегной. Земля должна быть с отличным дренажом.

Плодородный слой почвы насыпаем по центру в форме пирамиды, устанавливая на вершину непосредственно саженец. После того, как корни расправлены, присыпаем остатками земли так, чтобы корневая шейка спряталась на глубину около 5 сантиметров. Обязателен обильный полив, из расчета, одно ведро – на один саженец.

После легкого трамбования грунта, полив повторяют при необходимости. Поверхность вокруг кустика обязательно мульчировать. Для дальнейшего успешного развития растения, его следует в первый год притенять, не давая максимум солнечного света.