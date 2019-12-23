Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Футболист рассказал о том, как забил гол с рекордной для него высоты.

Форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду высказался о своем голе, забитом с высоты в 2,56 метра.

Такой удар ему удалось совершить в матче 17-го тура чемпионата Италии против “Сампдории”. Слова нападающего приводит Football Italia. Спортсмен отметил, что был рад помочь команде, хотя матч вышел крайне сложным.

Роналду признался, что не ожидал от себя такого высокого прыжка. В Twitter форвард сравнил себя с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

Рекордный гол Роналду забил 18 декабря. В конце первого тайма форвард подпрыгнул на 71 сантиметр и забил мяч головой. Игра завершилась победой “Ювентуса” со счетом 2:1, что позволило команде подняться на первую строчку турнирной таблицы Серии А.

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