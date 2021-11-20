Роллы: основные разновидности и где заказать?

Суши – блюдо японской кулинарии, которое пользуется большой популярностью во всем мире. Традиционный формат такой еды в Стране восходящего солнца – гунканы и нигири. А в других регионах большее распространение обрели роллы — https://sushi-master.kz/almaty/rolly/. Суши в данном формате представляются собой наборы из 6-8 кусочков-колесиков. Они нарезаются из цилиндрической заготовки, что создается путем скручивания ингредиентов с применением специального бамбукового коврика.

Такая еда становится удачным выбором в различных ситуациях. Ее можно заказать в качестве питательной закуски, устраивая романтический вечер с любимым человеком. Также она подойдет в качестве дополнения к основному меню праздничного стола. Заказ же нескольких роллов “сет”– https://sushi-master.kz/almaty/nabory/ это оптимальное решение, когда нужно запастись провизией в преддверии вечеринки или при организации совместного обеда с коллегами по работе.

Разновидности блюда

Основные виды роллов:

Холодные . Такие суши готовятся из свежих, маринованных и отварных продуктов. Минимальная термическая обработка обеспечивает сохранение максимальной полезности и превосходного вкуса ингредиентов.

. Такие суши готовятся из свежих, маринованных и отварных продуктов. Минимальная термическая обработка обеспечивает сохранение максимальной полезности и превосходного вкуса ингредиентов. Горячие . Приготовление суши данной категории предусматривает их запекание. При этом температура в печи выставляется умеренная, что сохраняет полезность компонентов, но улучшает вкусовые качества блюда.

. Приготовление суши данной категории предусматривает их запекание. При этом температура в печи выставляется умеренная, что сохраняет полезность компонентов, но улучшает вкусовые качества блюда. С морепродуктами . В составе начинки обязательно присутствуют ингредиенты морской фауны: мясо рыбы, моллюсков, икра.

. В составе начинки обязательно присутствуют ингредиенты морской фауны: мясо рыбы, моллюсков, икра. С мясом . Суши данной категории подобны предыдущим. Однако вместо морепродуктов используются мясные компоненты: куриное филе, бекон, ветчина и др.

. Суши данной категории подобны предыдущим. Однако вместо морепродуктов используются мясные компоненты: куриное филе, бекон, ветчина и др. Овощные . В составе таких роллов отсутствуют ингредиенты животного происхождения. Вместо них используются овощи, фрукты, зелень, водоросли и т.д.

. В составе таких роллов отсутствуют ингредиенты животного происхождения. Вместо них используются овощи, фрукты, зелень, водоросли и т.д. Сырные. Начинка может включать в себя мясо, рыбу, овощи. Но главная изюминка блюда – комбинация сыров и соусов на их основе.

Вес блюд варьируется в широком диапазоне: 150-400 граммов и более. При этом в специализированных компаниях часто представлены уменьшенные и полноценные порции. Такой подход применяется, как минимум, для наиболее ходовых позиций. Заказ маленькой порции – возможность сытно перекусить или накормить ребенка. А для полноценной трапезы лучше выбирать роллы весом от 250 граммов.

Заказывать готовую еду следует в компании, которая специализируется на предоставлении данного сервиса и пользуется хорошей репутацией. В качестве надежного поставщика можем уверенно рекомендовать сеть ресторанов паназиатской кухни «Суши Мастер»!