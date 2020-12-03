Ремонт ноутбуков в специализированной компании TotalService – это всегда надежно, быстро и удобно. Только здесь каждый клиент может получить гарантированную помощь оперативно и недорого. К числу самых распространенных проблем, которые приходится решать специалистам, относятся:

диагностика и восстановление;

ремонт материнской платы;

возвращение работоспособности после залития жидкостью;

замена неисправных деталей;

восстановление данных;

снятие пароля с учетной записи Windows;

ремонт корпуса;

удаление вирусов;

замена термопасты и чистка;

замена экрана;

установка и настройка Windows и антивирусного ПО.

Это далеко не весь перечень услуг, которые предлагает сотрудники компании TotalService. Более того, их клиентами являются как частные лица, так и крупные организации, которые уже успели проверить качество обслуживания.

TotalService – гарантия качества выполнения ремонта ноутбуков

Авторитет в глазах каждого клиента заслуживался годами, а потому те, кто однажды обращался в TotalService с какой-либо проблемой, с большей долей вероятности однажды возвращаются сюда снова либо рекомендуют своим знакомым. «Виной» тому – профессионализм персонала, приемлемые расценки и наличие всех необходимых комплектующих на замену. Учитывая, насколько широко распространены сегодня компьютерные технологии. и как часто используются ноутбуки не только в условиях офиса, но и дома, спрос на по-настоящему качественные, а главное, срочные услуги в сфере ремонта, постоянно растет. Те, кто обращается в сервис-центр TotalService, всегда остаются довольны уровнем качества и превосходным сервисом.

Только профессиональное восстановление

Важно понимать, что если ремонт ноутбука доверить дилетанту, то он может причинить гораздо больше вреда, чем та неисправность, которая была изначально. Особенно актуально данное утверждение для ремонта материнской платы или замены экрана. Если проблемы с ноутбука действительно имеют место, то лучше сразу обратиться с ними к профессионалам, которые оперативно выполнят диагностические мероприятия, ликвидируют неисправность и завершат все успешным ремонтом. Более того, каждому заказчику услуги они предоставят полную консультацию о том, что именно послужило причиной возникновения неполадок, и как не допустить повторения.

Запчасти для ноутбуков и другой компьютерной техники в компании TotalService представлены в самом большом ассортименте, это и позволяет обеспечивать оперативность выполнения ремонтных работ любой сложности. Даже если что-то отсутствует, в любой момент нужные детали можно привезти под заказ – времени это занимает совсем немного.