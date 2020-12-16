Рекомендации по выбору брокера: как найти профессионального помощника для работы на Форекс

Успех на рынке Форекс сопутствует брокерам, которые быстро оценивают ситуацию, принимая взвешенные решения. Неудивительно, что инвесторы прикладывают немало усилий для поиска надежного делового партнера. Отправной точкой в поиске станет аспект под названием «правовое регулирование». Предпочтение отдают брокерам, работающим под надзором авторитетной организации. Не стоит верить оффшорным компаниям, которые обещают «сказочные», как это может показаться вначале, условия. Как только возникнет спорная ситуация, у инвестора будет мало шансов доказать свою правоту. Разумнее сотрудничать с легально работающими организациями, где защищены интересы всех участников.

Положительные и отрицательные отклики

Всякий раз, когда речь заходит об отзывах, возникает несколько распространенных крайностей. К примеру, одни выбирают компании исключительно с положительными откликами. Даже один отрицательный комментарий недопустим. Другие бросаются в противоположную крайность. Они уверены, что все отзывы проплачены, поэтому не стоит их читать. Профессионалы в области Форекс рекомендуют отказаться от подобного стиля мышления. Неудачные сделки бывают даже у брокеров с огромным опытом, поэтому негативные комментарии могут быть. Странно, если у компании только хвалебные отзывы. Это должно заставить насторожиться. Актуальный рейтинг брокеров Форекс в 2020 году поможет быстро найти настоящего профессионала. В одном месте собраны отзывы о многих игроках на рынке.

Какие торговые условия предлагает компания

Брокеры могут долго говорить о себе в превосходной степени, но не следует верить им на слово. Упор делают на конкретные факты:

размер спреда;

пополнение и вывод средств;

доступность и квалификация службы поддержки;

доступность партнерских программ;

перечень доступных валютных пар и торговых инструментов;

значение кредитного плеча и так далее.

Каждый из перечисленных пунктов влияет на качество работы и на шанс преумножить капитал. К примеру, ситуация на рынке быстро меняется. Если сегодня выгодно использовать валютные пары, то завтра будет лучше покупать или продавать ценные бумаги. Чем больше торговых инструментов в арсенале брокера, тем проще ему вести свой бизнес. Дополнительным приятным нюансом станет наличие демонстрационного счета. Пользователь получает возможность оценить сильные и слабые стороны торговой площадки, не рискуя собственным капиталом. Опция заинтересует профессиональных игроков на Форекс и новичков.