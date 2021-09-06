Решение любых задач с помощью светодиодных светильников

В производстве промышленных светодиодных светильников всегда используются только качественные комплектующие, корпуса и драйверы должны быть отменного качества. Быть производителем не просто, это большая ответственность перед всеми, кто выбрал светильники именно у Вас. С помощью украинской компании «LEDVIS» возможно решить любые задачи по освещению, будь то футбольное поле, карьер, парк или церковь, задачи будут решены быстро и качественно, основываясь на пожеланиях заказчиков.

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Проектирование и монтаж светильников

Внутреннее и внешнее освещение промышленного производства используются в цехах, складах, заводах и многих других объектов и территорий. Проектирование начинается с данных, высоты, ширины и длины помещения или периметра, исходя из которых начинается просчет необходимого уровня освещения и количества светильников и места их размещения исходя из норм ДБН. Просчет делается бесплатно, после согласия заказчика, светильники производятся, делается монтаж освещения, вкратце название всего этапа – освещение под ключ. Установка светодиодных линейных светильников немного отличается от установки прожекторов или консольных уличных, тем что, работа должна быть тщательной, нужно правильно подобрать способ монтажа и места их размещения, чтобы было комфортно всем сотрудникам.

Какими преимуществами обладают светодиодные светильники?

Для повышения эффективности и целесообразной экономии для Вашего предприятия рекомендуем применять светильники с подходящем уровнем освещенности, защитой от влаги и пыли, прочные к ударам, высоким и низким температурам и прочностью к падению и вибрациям. Важную роль играет цветовая температура, для рабочих зон необходим белый свет приближенный к обычному солнечному свету, в складах, нужно учитывать наличие стеллажей, их расположение.

Нужно также думать о безопасности, светодиоды абсолютно безопасны и не содержат вредных веществ типа ртути или газа, как в былых светильниках. Компания «LEDVIS» сделала все свои светильники экономными, установив освещении этой компании вы сможете экономить до 80% на электроэнергии. Долгий срок службы. Производитель дает 5-летнюю гарантию и возможность бесплатно протестировать светильник в течении 14 дней, срок службы одного светильника составляет 100 000 рабочих часов, а это 10 лет беспрерывной работы.

Наивысший уровень защиты (IP66 и ниже), зависит от места его нахождения, если это открытая территория то нужен полный цикл защиты, а если светильник будет находится внутри, можно использовать защиту IP20-44. Всегда обращайте внимание на такие детали и как можно больше спрашивайте об этом у специалистов.