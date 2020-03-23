Ремешки для часов: создание собственного стиля

Швейцарские часы, представляющие мировой эталон качества в часовом производстве, неразрывно связаны с такими понятиями, как надежность, точность, элегантность и роскошь.

При разработке хронометров всегда учитываются малейшие нюансы: циферблат, конфигурация заводной головки, вид стекла, ремень или браслет, образующие целостный слаженный дизайн. Одним из основных составных компонентов такого дизайна являются ремешки.

Важность аксессуаров хронометра

Известно, что даже высококачественные материалы не обеспечивают защиту ремешка от износа. Контактируя с телом человека, они приходят в негодность, стираются, трескаются, могут потерять первоначальный цвет и пр. Даже самые модные и эргономичные часы от известных швейцарских производителей будут выглядеть нелепо и несуразно с потрескавшимся и изношенным ремешком. Именно этот предмет предназначен для удерживания хронометра на руках хозяина и дополнения его внешнего облика.

При выборе ремешка внешний вид, цвет, тактильные ощущения и износостойкость признаны основными ориентирами для покупателей. Для их производства используются различные материалы, однако лидерами продаж остаются изделия из натуральной кожи.

С давних времен кожа ценится за прочность и износостойкость, её поверхность обладает интересной текстурой, может окрашиваться в различные цвета, что обеспечивает декоративность и эксклюзивность материала.

Особенности выбора ремешков

При изготовлении оригинальных ремешков для хронометров швейцарского производства используются классический, молодежный и другие стили, подчеркивающие дизайн хронометра. Производители освоили выпуск ремешков из кожи акулы, крокодила, страуса, теленка или ящерицы. Богатая цветовая гамма, стандартные размеры позволяют выбрать изделие достойного качества для каждой элитной марки, ориентированной на покупателей с высоким уровнем достатка. Они могут инкрустироваться драгоценными камнями, изготавливаются из золота и дорогостоящих материалов. Ремешки такой категории должны соответствовать брендовым хронометрам, поражающим воображение роскошью и дизайном.

При выборе ремешков для швейцарских часов рекомендуется уделить внимание таким особенностям:

для мужских изделий расцветка и фактура должны соответствовать поясному ремню, туфлям, портмоне и другим атрибутам из кожи;

для дамских изделий характерно соответствие стилю и цветовой гамме сумочки, кошелька или перчаток;

рекомендуется выбирать нейтральные тона, учитывая, что дорогие образцы преимущественно приобретаются не так часто. Поэтому они будут носиться с различной одеждой по цветам и фактуре, что требует их сочетания. В данном случае это дело вкуса и личных предпочтений собственника.

Этот аксессуар играет важную роль в дизайне модели элитных хронометров, при его замене часы сразу преображаются, приобретая другой внешний вид. При покупке ремешка следует выбирать модель, подходящую по длине и ширине изделия, отдавая предпочтение изделию той же фирмы, что и часы.

Источник: Часовой салон Вагнер