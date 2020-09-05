Рейтинг лучших недорогих смартфонов 2020

Выбрать хороший гаджет реально. Главное – изучить соответствующие официальные источники производителей мирового уровня, почитать характеристики, сравнить цены. Сейчас разберемся в том, какие есть лучшие недорогие сенсорные телефоны 2020 года проверенных брендов.

Кроме качества аппарата мобильной связи, пользователей, прежде всего, интересует его стоимость. Предлагаем вам прямо сейчас узнать актуальные цены на смартфоны. Наиболее демократичные расценки на гаджеты предлагает интернет-магазин «TTT.ua». Здесь есть модели, которые пользуются наибольшим спросом у населения всего мира.

Теперь расскажем о лучших смартфонах на текущий период. Вперед вырвался одиннадцатый Айфон. При этом его популярность затмила даже самую продаваемую модель яблочного бренда – iPhone XR. На начало этого года компания «Эппл» реализовала чуть меньше 20 млн. штук Айфон 11. Этот удивительный факт объясняется просто. Высокотехнологичный iPhone 11 по стоимости в разы дешевле некоторых моделей. Однако есть и другие причины лидерства одиннадцатого Айфона. Покупателей привлекает его универсальность. Функции модели оказались самыми оптимальными, по мнению поклонников бренда Apple.

Следующим по популярности оказался бренд «Самсунг». Он сегодня имеет целых четыре продаваемых и высоко оцененных модели. Лучшей из них оказалась модификация Galaxy A 51 (второй по показателям спроса гаджет после Айфон 11). Менее популярной (7 место в ТОПе лучших) стала Galaxy A10s. На 9 и 10 местах рейтинга десятки лучших смартфонов оказались такие «Самсунги»: Samsung Galaxy S20+ 5G (флагман-версия) и Galaxy A30s (бюджетный вариант смартфона).

Бьет рекорды популярность и продукция бренда Xiaomi. В списке лучших она на верхних позициях рейтинга. Третье место завоевал восьмой Redmi Note. За ним на 4 позиции числится Redmi Note 8 Pro.

Остальные места в ТОПе фаворитов достались по праву технике яблочного бренда. Теперь вы знаете, какая мобильная техника пользуется во всем мире наибольшим спросом. Можно резюмировать все выше сказанное таким итогом. Для покупателей по-прежнему актуальны недорогие и бюджетные айфоны и мобильные телефоны, стоимостью не более 1 тыс. долларов. Лишь немногие потребители готовы сейчас выложить кругленькую сумму за навороченную и дорогую новинку рынка. При желании без проблем можно будет подобрать наиболее подходящий вариант.