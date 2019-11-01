Рехау – окна наивысшего класса

Почему изделия этого немецкого бренда стали известны всему миру? Ответ очень простой – окна Rehau отличаются от своих аналогов самым высоким в мире качеством. Производитель удерживает лидирующие позиции на современном рынке благодаря новым научным разработкам, внедрению передовых технологий, постоянному улучшению своего продукта. Лучше, чем окна Рехау изделий просто не найти.

Где приобрести самые качественные оконные блоки?

Окна Рехау в большом ассортименте предлагает компания «Люкс окна», уже много лет являющаяся официальным представителем известного бренда, а значит цены здесь без дополнительных накруток. Поэтому здесь по доступной стоимости можно заказать оконные конструкции, которые:

Обеспечат надежную защиту от уличного шума;

Не пропустят пыль и влагу внутрь помещения;

Будут хорошо удерживать тепло в жилище;

Прослужат длительный период времени.

Все изделия выглядят безупречно, большое количество вариантов дизайнерского оформления дает возможность идеально вписать профиль в любое здание, тем самым значительно улучшив его внешнюю эстетику.

Чем привлекают профильные системы бренда Рехау?

Все профили выполнены с большой универсальностью, каждый из них можно дополнительно оснастить всевозможными элементами обустройства оконной конструкции. Кроме этого они имеют целый ряд преимуществ:

Повышенная термостойкость – ПВХ, применяемый для изготовления профилей, выдерживает температуру от -40 до +60ºС.

Пожароустойчивость – в состав полимерной смеси входят антипирены, не поддерживающие процесс горения, следовательно, не позволяющие распространяться огню в случае пожара. Поэтому окно может служить возможным аварийным выходом для людей.

Многокамерность – профиль имеет многокамерную конструкцию, позволяющую устанавливать широкие стеклопакеты.

Как заказать окна Rehau?

Оформите заявку на бесплатный замер по контактному телефону или в онлайн-режиме на сайте компании «Люкс окна». В удобное для вас время к вам приедет замерщик и сделает необходимые замеры, посоветует конфигурацию оконного блока. После этого оформите договор на приобретение готовых изделий. Опытные монтажники произведут демонтаж старой конструкции и профессионально установят новую.

Заказать такие современные евроокна – значит обеспечить уют, тепло, комфорт в своем доме и навсегда забыть о непогоде!