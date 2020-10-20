Редко, но метко. Как пьют шведы

Обычно шведскую алкогольную культуру описывают так: если уж мы собрались выпить, так делаем это с целью основательно набраться и повеселиться. Что еще характерно для шведов, и как их культура отличается от алкогольной культуры других стран? Dagens Nyheter поговорила об этом с двумя учеными

В общем и целом мы, шведы, пьем не так уж много и довольно редко, но абсолютных трезвенников у нас меньше, чем в других европейских странах.

Вместе с остальной Скандинавией и Восточной Европой мы попали в компанию тех, кто больше всех выпивает за раз, рассказывает Матс Рамстедт (Mats Ramstedt), менеджер научно-исследовательских проектов в Центральной ассоциации просвещения по вопросам алкоголя и наркотиков и адъюнкт-профессор кафедры общественного здравоохранения Стокгольмского университета.

«В Швеции чаще всего пьют для того, чтобы повеселиться и ощутить опьянение», — говорит он.

В этом отношении мы отличаемся от южных европейцев. В Швеции есть понятие так называемого «поведения за скобками» — у нас социально допустимо иногда позориться, будучи пьяным, тогда как в других странах это табу. В Италии, например, люди стараются не показываться другим на глаза, если напились и потеряли контроль, рассказывают ученые, подчеркивая, что обрисовывают лишь обобщенную картину.

«Если человек спьяну делает что-то глупое, он может использовать опьянение как оправдание», — подтверждает Юхан Свенссон (Johan Svensson), исследователь Центральной ассоциации просвещения по вопросам алкоголя и наркотиков и сотрудник кафедры общественного здравоохранения Стокгольмского университета.

Также у нас нет традиций, связанных с алкогольной индустрией, как в Южной Европе, Германии и Австралии, где производство вина издавна было традиционной частью сельского хозяйства.

Швеция раньше пила очень много спиртного. В то время, когда в государственных алкогольных магазинах Systembolaget еще торговали из-за прилавка, у нас даже был любимый вид водки, которую называли «полупоклонной» (halvböj), рассказывает Юхан Свенссон. Продавцу нужно было лишь слегка наклониться, чтобы дотянуться до этих бутылок. Но со временем шведы стали пить меньше.

Глобально потребление алкоголя растет — за счет, например, Индии и некоторых стран Юго-Восточной Азии и Африки. В Швеции же тенденция другая. В 2004 году мы выпивали в среднем по 10,6 литров алкоголя на человека, а в 2019 — уже только 8,7 литра. В то же время заметно, что гораздо меньше стала пить молодежь.

С 1999 года возраст «алкогольного дебюта» — момента, когда человек выпивает первый бокал, — вырос с 13 до 14 лет, рассказывает Юхан Свенссон. Доля шведских подростков 15-16 лет, которые что-то когда-то выпивали, уже ниже, чем в среднем по Европе: 60% против 80%. И всего 10% шведских подростков 15-16 лет бывали в состоянии опьянения в последние 30 дней относительно момента опроса, тогда как в целом по Европе этот показатель равен 13%.

Сегодня мы проявляем большее понимание, когда кто-то не хочет пить алкоголь, и ожидаем, что обязательно должны быть предложены и безалкогольные напитки.

Шведы по большей части пьют вино. Матс Рамстедт рассказывает, что за последние десятилетия карта потребления разных напитков выровнялась: скандинавские страны начали пить больше вина, а страны, которые раньше пили только его, начали употреблять и другие напитки.

Влияет ли упоминание алкоголя в СМИ на объемы его употребления, сложно определить. Однако мы видим, что, несмотря на все эти упоминания, шведы выпивают все меньше. Возможно, это объясняется нашим отношением к алкоголю как к особому товару и объекту монополии. Мы любим выпить, но в то же время осознаем риски и относимся к ним серьезно.

Кристиан Юхана (Christian Youhana)

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