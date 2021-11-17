Ребрендинг упаковки или редизайн?

Ребрендинг – это необходимая мера по изменению дизайна упаковки, который обычно проводится каждые 10-15 лет. Редизайн упаковки проводится тогда когда спрос начал падать. Изменения в дизайне знакомых продуктов вызывают интерес покупателей и повышение спроса. Кроме явных плюсов существуют и реальные риски. Например, потеря части целевого сегмента или индивидуальности. Рестайлинг оформления внешнего вида продукта проводят только когда он необходим, так как изменив упаковку есть риск, того что потребитель потеряет доверие к бренду.

Изменения проводят, когда:

Фирменный стиль компании устарел и потерял свою актуальность. При проведении ребрендинга упаковки проводится возобновление спроса, привлечение «нового поколения» покупателей. Дизайн товара становится актуальным и заметным среди товаров конкурентов. При расширении линейки товаров или смене рода деятельности компании. Новые товары увеличивают целевой сегмент. При изменении направления работы необходимо преобразование его облика, чтобы привлечь покупателей в новой производственной нише. Изменение позиционирования бренда. Проводится для изменения общественного понимания позиции компании. Например, неудачная рекламная компания бренда «Axe» в 2016 году создала впечатление мужского бренда, который борется с сексуализацией женщин. Позже они провели удачное репозиционирование с целью показать, что их уходовая косметика помогает молодым людям выразить свою индивидуальность и их естественную привлекательность. Повышение конкурентоспособности. Такой приём способствует привлечению новых клиентов и сохранению старых. Сложность образа и запоминания его человеком. Упрощение визуальной подачи помогает легко запомнить и выстроить ассоциации с видом продукта.

Редизайн – это изменение визуального восприятия продукции за счёт новых цветов и элементов, шрифтов и формы упаковки. В процессе ребрендинга сохраняется преемственность между новым и старым дизайном. При этом неизменным остаётся знакомый потребителю логотип и название продукции. Эти действия помогают товарам бренда стать более узнаваемыми и заметными на прилавке среди множества продуктов конкурентов. В 2021 году девизом рестайлинга стала простота, лаконичность и оригинальность.

Ребрендинг бывает нескольких видов:

Лёгкий. Для него характерны небольшие изменения в соответствии с актуальными трендами.

Взрывной. Изменения внедряются быстро за один день и вызывают бурю интереса.

Плавный. Все новшества вносятся не спеша и с оцениванием реакции аудитории на эти изменения.

Кардинальный. Глобальные изменения в дизайне упаковки применяемые в короткий промежуток времени.

Упаковка это важный инструмент маркетинговой коммуникации компании с клиентом — читать подробнее. Её основная цель привлечь внимание потребителя за счёт притягательной картинки. Главное иметь высокий уровень привлекательности, чтобы акцентировать внимание покупателя на товаре. В 80% случаев выбор совершается непосредственно в магазине. Рестайлинг – это последствие снижения уровня продаж и интереса потребителя.

Рестайлинг известных марок и их причины.

В случае с Burger King изменения в логотипе произошли чтобы сделать его современным. За счёт помещённого в окружность логотипа появилась динамика и он стал более привлекательным и заметным. Он стал более ярким и выразительным за счёт использования контрастных цветов. Белые блики на нём указывают на подачу продукции в фирменных ресторанах Бургер Кинг.

Эта компания за годы работы собрала постоянную широкую аудитория, которая запомнила их логотип. Такая общеизвестная сеть кофеин смогла провести редизайн без потери охвата клиентского сегмента. Почти за 20 лет Starbucks Coffee заработал себе репутацию хорошего кофе за доступные деньги. Дизайнеры упростили сложный образ, убрав название и другие элементы, кроме изображения сирены. Такой ход себе может позволить бренд, который уже запомнился потребителю в своей отрасли и заслужил его доверие.

Изменение внешнего вида пивоваренной компании Pacific Pilsner произошло из-за необходимости повышения их конкурентоспособности. Изображение белого парусника нельзя было исключить из нового оформления, так как за годы работы он стал символом бренда. Дизайнеры стилизовали его и применили на фоне банки, что сделало весь вид динамичным и воздушным. Банка Pacific сохранила свою узнаваемость и индивидуальность и стала актуальной и интересной. Вы также можете заказать индивидуальную упаковку тут.

Редизайн – это несомненно важный процесс. С его помощью решается ряд задачь, касающихся сохранения и расширения целевой аудитории компании. При грамотной работе дизайнера фирменная продукция будет актуальна на современном рынке и получит способность к высокой конкурентоспособности. На сайте брендингового агентства ForceGear Вы можете заказать ребрендинг упаковки https://forcegear.ru/services/dizayn_upakovki/vidy_uslug/rebrending_upakovki/.