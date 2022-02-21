Разнообразие молочных продуктов в Украине

Молочные продукты любит большинство жителей Украины. В этом нет ничего удивительного, ведь они мало того, что вкусные, так еще и очень полезные. В продаже представлен широчайший ассортимент данной продукции. Йогурт, сметана, сыр, творог, молоко – эти продукты можно употреблять как отдельно, так и в составе других блюд. Например, из них получаются вкусные десерты, выпечка. Молочную продукцию https://eko.zakaz.ua/ru/categories/dairy-and-eggs-ekomarket/ классифицируют следующим образом:

Кисломолочные изделия – сюда относится сыр, сметана, творог, ряженка, кефир. Во всех этих продуктах содержатся полезные молочнокислые бактерии, способствующие нормализации микрофлоры кишечника, уничтожению патогенных микроорганизмов, а также устранению дисбактериоза. Продукты сепарации молока – речь идет о сливках, сыворотке, сливочном масле, в них сохранены полезные свойства молока, они позволяют укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, нормализовать вес, убрать из организма плохой холестерин. Высокотехнологичные молочные изделия – в эту группу входит сухое и пастеризованное молоко, а также топленое, сгущенное. Несут минимальную пользу для здоровья.

Молочка – тот вид пищи, который быстро портится и требует особых условий хранения. Место следует выбирать холодное, температура должна составлять 5 градусов по Цельсию. Содержимое вскрытой упаковки должно быть съедено за пару дней.

Купить молоко не выходя из дома

Молоко – невероятно вкусный и полезный продукт, к тому же без него не обходится приготовление большинства блюд. Оно обязательно подвергается процессу обработки для увеличения срока хранения и повышения безопасности для потребителей. В качестве обработки выступает пастеризация или стерилизация. Первая процедура подразумевает тщательное очищение и охлаждение молока, а также его нагрев. Последний бывает:

продолжительным – занимает примерно 30 минут, осуществляется при температуре +65 градусов Цельсия;

быстрым – на это уходит буквально полминуты, температура составляет +75 градусов;

мгновенным – молоко очень быстро нагревают при температуре +90 градусов, а потом резко охлаждают.

Что касается стерилизации, то она осуществляется при температуре свыше +100 градусов, а за счет этого происходит разрушение всех присутствующих в продукте микроорганизмов. Поэтому такое молоко отличается большим сроком хранения.

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