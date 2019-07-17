Различия между мужчиной и женщиной, о которых вы можете не знать

Принимая во внимание различные научные исследования и характеристики обоих полов, поговорим об очевидных отличиях, которые существуют независимо от того, как сильно некоторые пытаются их игнорировать.

В наше излишне политкорректное время может быть опасно выдвигать утверждения о том, насколько люди отличаются друг от друга, несмотря на равенство прав и свобод.

Очевидные отличия мужчин и женщин, постоянно игнорируемые некоторыми людьми по той или иной причине, – именно такой случай. Принимая во внимание различные научные исследования и характеристики обоих полов, поговорим об очевидных отличиях, которые существуют независимо от того, как сильно некоторые пытаются их игнорировать или притворяться, что их не существует.

Мозг

Мозг мужчин и женщин устроен по-разному. Исследования показывают, что нейронные связи в мозгу мужчины проходят от передней к задней части головного мозга в одном полушарии, а у женщины эти связи проходят между правым и левым полушариями.

Кроме того мужской головной мозг обычно больше женского. Однако больше, не всегда означает умнее. IQ-тесты и тесты на способности не показывают связи интеллекта с размером мозга. Недавно в науке появилось предположение, что разница в размерах мозга связана с различиями в массе тела.

Лёгкие

Объём лёгких у женщин примерно на 30% меньше, чем у мужчин.

Преступления

Преступниками чаще становятся мужчины. У женщин показатель ареста ниже практически по всем видам преступлений за исключением проституции, и это работает для всех стран, по которым есть такие данные.

Аутоиммунные заболевания

Некоторые аутоиммунные заболевания могут возникать преимущественно у одного пола. Ярким примером служит тот факт, что 90% случаев первичного билиарного цирроза встречаются у женщин, а первичный склерозирующий холангит чаще встречается у мужчин.

Лобная доля

Лобная доля головного мозга, отвечающая за решение задач, и лимбическая кора женского головного мозга, как правило, больше, чем у мужчин. По-видимому это и даёт женщинам преимущество в решении домашних дел и в эмоциональности.

Температуры

Женщины могут выдерживать более высокие температуры, потому что метаболизм у них замедляется не так быстро.

Неврологические и генетические различия

Множественные исследования доказали, что различия между мужчинами и женщинами имеют неврологическое и генетическое происхождение и крайне устойчивы к изменениям через культурное влияние.

Юмор

Мужчины используют юмор как оружие для привлечения женщин, а женщины практически никогда даже не пытаются казаться смешными. Это даёт многим мужчинам повод считать, что у женщин вообще нет чувства юмора.

Суицидальные наклонности

Исследования показали, что различия между полами в вопросе суицида огромны. Показатели попыток и совершённых суицидов у мужчин и женщин крайне ассиметричны. Отличия, также называемые гендерным парадоксом суицидального поведения, могут сильно разниться в зависимости от страны.

Статистика показывает, что в результате суицида мужчины умирают гораздо чаще, чем женщины. При этом попытки суицида у женщин встречаются в три раза чаще, чем у мужчин. Этот парадокс объясняется выбором способа самоубийства: женщины чаще используют таблетки, мужчины предпочитают огнестрельное оружие, ножи или прыжки с высотных зданий.

Флирт

Девушки обычно незаметно проверяют парня, и даже если они принимают решение пофлиртовать или сделать первый шаг, он может даже не осознать этого.

Сила

В среднем у мужчин на 50% больше грубой силы, чем у женщин.

Визуально-ориентированные

Многие психологи утверждают, что большинство мужчин ориентированы на визуальное восприятие, романтика и личные качества заботят их гораздо меньше. Мужчины с лёгкостью могут разделять любовь и секс.

Эмоциональное влияние

Женщины испытывают эмоциональные влияния, недоступные для мужчин. Причиной этому служит способность женщин к деторождению: менструальные циклы, беременность, лактация и менопауза.

Метаболизм

У мужчин интенсивность основного обмена веществ выше, чем у женщин.

Рост

Мужчины, как правило, выше женщин. В среднем обычный рост мужчины составляет примерно 178 см, а женщины – 163 см. Это результат более высокой скелетной структуры с более тяжёлыми и большими костями.

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