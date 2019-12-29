Раздвижная дверь – экономия пространства

Владельцев небольших квартир объединяет одна вещь – желание сэкономить и расширить пространство любой ценой. И в таком случае даже распашные двери могут стать проблемой и причиной неудобств. Но не стоит расстраиваться, потому что решение этой задачки с пространством легко решить. Компания Vikna.ua предлагает вам раздвижные двери! На сайте https://vikna.ua/razdvizhnye-dveri/ можно посмотреть каталог с ассортиментом товара.

В чем же прелесть такой конструкции? Полотно раздвижной двери можно установить в проем практически любого размера. Оно не займет собой ни капли и так небольшого помещения, а еще и визуально расширит пространство. Если сделать створку полностью прозрачной от пола до потолка, то она добавит больше света в комнату. Это на самом деле решение проблемы с небольшим пространством. Такую дверь можно установить на балкон, на веранду, даже в отдельную комнату, если это соответствует вашему дизайнерскому решению.

Преимущества раздвижной конструкции

Несмотря на то, что конструкция выглядит воздушно и легко, она является очень надежной. Раздвижные двери снабжены укрепленной фурнитурой, которая станет барьером для взломщика. А укрепленный стеклопакет только усилит защиту. Как упоминалось выше, такая дверная система максимально сэкономит место даже в самом маленьком помещении. Такая конструкция подойдет к абсолютно любому интерьеру. Профиль можно сделать с имитацией под дерево или камень, а можно просто добавить тот цвет, который вам больше по душе. С такой дверью в помещении легче сохранить температуру. Благодаря своей герметичности, они защищают от сквозняков и низких/высоких температур. Отсутствие лишних деталей и фурнитуры делает раздвижные двери универсальным украшением для любого помещения: комната, гостиная, балкон или офис.

Типы раздвижной конструкции

Дверь может состоять из нескольких частей и представляет собой “гармошку”. Такой тип максимально экономит место и открывается на полную ширину. Следующий тип подразумевает дверь, что двигается по салазкам, и створка двигается параллельно проему. Это самый распространенный тип, ведь дверь занимает как можно меньше места в любом положении и эстетически украшает помещение. Подъемно-раздвижная система не используется на маленьком пространстве, но если установить ее в широкий проем, то она станет украшением интерьера.

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