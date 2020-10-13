В квартире или в частном доме каждая комната должна быть правильно расположена. Особенно это касается спальни, поскольку здесь мы расслабляемся и отдыхаем, от качества сна зависит наше самочувствие и настрой на предстоящий день.

Люди, которые только занимаются проектом своего будущего дома, имеют немало преимуществ, они могут самостоятельно выбрать месторасположения будущей спальни и других помещений. Тем, кто уже приобрел жилье, ничего не остается, как прибегая к методам правильной расстановки мебели снизить негативное влияние соседствующих комнат.

Правильное расположение спальни в доме

Оптимальным считается расположение спальни в южной части дома. Здесь практически всегда светло и тепло. Неплохо подойдет для размещения и западная часть дома, но летом, в послеобеденное время сюда будет проникать солнце и в комнате может быть жарко и душно. Спальня на востоке подходит тем, кто привык вставать с первыми лучами солнца. Самое неудачное место для комнаты отдыха – север, почти всегда здесь будет темно, а обстановка покажется мрачной и унылой.

Расположение спальни относительно других комнат в доме

В идеале спальня должна располагаться в глубине дома или квартиры. Если речь идет о двухэтажном коттедже или двухуровневых апартаментах, комнаты отдыха принято размещать на верхнем этаже. Хорошо, если рядом со спальней будут находиться ванная комната и гардеробная. Если в доме есть маленький ребенок, детскую следует обустроить в непосредственной близости с комнатой родителей.

Поскольку спальня – это помещение, в котором люди расслабляются и отдыхают, посторонние звуки и запахи не должны сюда проникать. Поэтому она должна находиться в отдалении от кухни, столовой и гостиной.

Что делать если спальня расположена неудачно?

Владельцы типовых и малогабаритных квартир часто сталкиваются с проблемой неудачного расположения спальни. В таких случаях не стоит расстраиваться, всегда есть возможность уменьшить негативное влияние соседних помещений.

Для начала необходимо разработать дизайн-проект. Он позволит наглядно увидеть все возможные варианты расстановки мебели, зонирования и организации пространства. Сделать проект можно самостоятельно, воспользовавшись специальными приложениями.

Следующий этап, это планировка спальни. От нее зависит насколько комфортно, будет находиться в помещении, кроме того, она позволяет скрыть такие недостатки как размер, форма и местоположение комнаты. Например, если спальня проходная или соседствует с гостиной, спальное место можно скрыть за перегородкой, стеллажом или ширмой. Если же она соседствует с кухней, кровать следует разместить как можно дальше от двери, вблизи окна.

В последнее время на рынке недвижимости большим спросом пользуются студии. При их планировании и обустройстве, владельцы жилья не всегда могут выбрать место для сна, поскольку оно находится в непосредственной близости от других помещений. В таких случаях дизайнеры рекомендуют прибегнуть к зонированию пространства. В маленьком помещении разделение можно выполнить с помощью штор или возвести стеклянную перегородку сохраняющую иллюзию простора и воздуха, также сюда подойдет прочная двухъярусная кровать.

Большая площадь дает больше возможностей для экспериментов. Отделить спальное место можно при помощи предметов мебели или статичных перегородок из гипсокартона, дерева, стеклянных блоков и т.д.

При обустройстве спальни, важно помнить, что это личное пространство, которое должно оставаться приватным. Если ввиду неудачной планировки оно находится в наиболее оживленной части дома, необходимо тщательно продумать расстановку мебели и выбрать самое отдаленное место в комнате для кровати.