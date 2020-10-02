Раскрутка в соцсетях: как осуществить ее грамотно и эффективно
Соцети – эффективный способ заявить о себе, перспективный канал продаж. Раскрутка представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на привлечение целевой аудитории на конкретную страничку. Другое название технологии – СММ продвижение либо СММ маркетинг. Вообще заработок частных лиц, компаний в соцсетях и раскрутка площадок тесно связаны. Чтобы получить доход, нужно заявить о себе, привлечь внимание ЦА. Подробнее о раскрутке в соцсетях вы можете почитать на сайте https://prtut.ru или в нашем обзоре.
Бесплатные методы
Способы продвижения есть разные, в целом они делятся на платные и бесплатные. Бесплатные предполагают:
- приглашения в сообщества;
- проведение рассылок с указанием активных ссылок для перехода на сайт либо другие целевые страницы;
- использование бесплатных программок по накрутке ботов;
- применение сайтов СРА в целях накрутки офферов.
Главные минусы бесплатных методов – средняя эффективность, значительные временные затраты. При должном усердии добиться успеха можно, но на это уйдет немало времени. Например, нужно будет искать людей из целевой аудитории в инстаграме, подписываться на аккаунты других пользователей, лайкать посты, рассылать приглашения.
Программные накрутки делать можно, но такие действия легко обнаруживает администрация. В итоге страницу или группу могут просто забанить. Также автоматическая накрутка дает прирост массы пользователей, но не заинтересованную целевую аудиторию.
Услуги платной раскрутки страниц в социальных сетях
Если вас интересуют максимальные результаты и безопасность сообщества, стоит делать ставку на платные методы раскрутки аккаунтов. Стоимость таких услуг зависит от используемых методов продвижения, финансовой политики работы конкретной компании, желаемых результатов и прочих факторов.
Основные платные методы:
- размещение рекламы на раскрученных страницах, таргетинг;
- продвижение через хештегирование;
- раскрутка за счет проведения конкурсов;
- приглашение для участия во флешмобах.
Перечисленные способы относятся к белым либо легальным. Для проведения подобных работ потребуются определенные финансовые вложения, зато рентабельность бизнеса возрастет в разы.
Платить или нет?
Все зависит от ваших целей и возможностей. Грамотная раскрутка бизнеса в социальных сетях в десятки и сотни раз увеличивает аудиторию, соответственно, растет прибыль компании.
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