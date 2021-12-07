Расчётный счёт в банке «Тинькофф» — гарантия успешной работы для компании

Для любой современной компании наличие расчётного счёта — жизненная необходимость, без которой нормальное существование компании просто невозможно, ведь большая часть расчётов осуществляется по безналичному расчёту. Для общества с ограниченной ответственностью важно иметь расчётный счёт, который позволит динамично и удобно управлять средствами, при этом гарантируя возможность интеграции данных в информационно – вычислительные системы предприятия. Поддержку расчётных счетов для компаний всех форм собственности предлагают практическ4и все российские банки, однако далеко не каждый из них способен гарантировать действительно современный сервис, с помощью которого компания будет развиваться и постоянно улучшать качество управления денежными потоками. Банк «Тинькофф», как самый высокотехнологичный банк России, предлагает по- настоящему высококачественный сервис, который по достоинству оценит любой руководитель, бухгалтер или собственник бизнеса.

Расчётный счёт для ООО в банке «Тинькофф» — гарантия качественного управления компанией

Не смотря на идеальное качество обслуживания и большой функционал, стоимость расчетного счета для ооо в банке «Тинькофф» — по- настоящему удивляет. Так, открытие счёт — полностью бесплатно, а стоимость обслуживание начинается также от 0 рублей. По сравнению с сервисами других банков, счёт в банке «Тинькофф» предоставляет такие преимущества:

Компания получает реквизиты счёта в тот же день, когда была подана онлайн – заявка. Таким образом, фирма может начинать работать со счётом не дожидаясь окончания формальной процедуры открытия;

Длительность оформления — не более суток;

Длительность работы счёта — с 1:00 до 21:00, а для расчётов внутри банка — круглосуточно. Это позволяет значительно удлинить операционный день для бухгалтерии;

Широкий набор инструментов для управления данными о движении денежных средств по счёту. С помощью этих инновационных приложений данные о движении средств можно быстро интегрировать в информационные системы предприятия, что значительно облегчает оформление отчётности для бухгалтерии и финансового отдела;

Наличие большого выбора бесплатных сервисов для клиента. Например, банк бесплатно предоставляет сервис проверки контрагента;

Удобные тарифы, которые позволяют открыть счёт, как для молодой начинающей компании, так и для крупой, которой необходим большой спектр услуг и сервисов. При этом цена обслуживания будет соответствовать предоставляемому сервису.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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