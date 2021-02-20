Без лестницы не обойтись, если проект здания предполагает два и более этажей, в том числе и цокольный. По ней постоянно передвигаются люди. Даже если в сооружении присутствует лифт, конструкция все же играет важную роль, особенно в аварийных ситуациях. Также для входа в здание иногда нужно подняться по ступенькам, так как дверь расположена выше уровня земли. Современный рынок предлагает много моделей из разных материалов, но на пике популярности остается именно металлический вариант.

Достоинства металлических лестниц

Стальные лестницы размещают в производственных цехах, внутри и снаружи жилых домов и офисных зданий, деловых центров. Металлические варианты имеют массу преимуществ:

привлекательны внешне, смотрятся стильно и современно;

универсальны;

безопасны;

имеют доступную стоимость;

долговечны;

имеют несложный процесс установки;

функциональны;

выдерживают даже большие нагрузки;

практичны;

надежны;

прочны;

выполняются из износостойких материалов;

устойчивы к перепадам температур.

Лестница из стали на входе в сооружение — один из факторов, оказывающих влияние на создание первого впечатления об экстерьере. Поэтому важно обратиться к хорошим специалистам, которые создадут конструкцию, вписывающуюся в общую архитектуру здания. При этом изделие будет отвечать всем стандартам и нормам в плане технической стороны.

Лестницы на заказ

В Киеве есть организация, занимающаяся изготовлением конструкций из металла, чья основная функция — перемещать по ступеням людей из одной точки в другую. Лестница может быть полностью сделана из стали или же только ее каркас, он обшивается другими материалами. Профессионалы готовы выполнить в сжатые сроки любой каприз клиента в индивидуальном порядке.

Сначала специалист делает проект лестницы, просчитывает, что будет выполнять функцию опоры для конструкции, каковы размеры планируемых ступеней и поручней. Сотрудник компании создаст такой проект, чтобы он удовлетворил всем требованиям клиента в удобстве, комфорте и безопасности.

Металлические лестницы делятся на:

пожарные;

винтовые;

эвакуационные;

сварные;

для обслуживания покрытия на крыше;

для производства.

Конструкция изготавливается из стали или нержавейки, покрывается специальным веществом, защищающим от коррозии, механических повреждений и погодных условий. По желанию заказчика возможно выбрать любой цвет для покраски изделия.

Иногда сложно определить габариты лестницы самостоятельно, чтобы показатель стал оптимальным. Можно заказать обмер у профессионалов. Они же сами производят монтаж согласно определенной технологии быстро и качественно. Это удобно, не придется искать разных подрядчиков для составления проекта, изготовления, монтажа — все специалисты в одном месте готовы прийти на помощь.

Если лестница размещается снаружи при входе, потребуется крыльцо. Его также делают из металла сразу с лестницей. Стоимость готовой работы зависит от нескольких факторов. Но в любом случае итоговая стоимость порадует, ведь она выгодна для каждого клиента. Доступный ценник связан не с материалом плохого качества, а с тем, что компания занимается узкопрофильным видом деятельности.